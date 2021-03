Diretta Brindisi Pinar/ Streaming video DAZN: partita vitale in Champions League

DIRETTA BRINDISI PINAR: QUASI UN DENTRO-FUORI

Brindisi Pinar, che è in diretta dal PalaPentassuglia, va in scena alle ore 20:30 di martedì 9 marzo: siamo arrivati alla seconda giornata nei playoff di basket Champions League 2020-2021, e per il gruppo I la Happy Casa, reduce dalla vittoria netta alla Unipol Arena, cerca di muovere la sua classifica contro la squadra turca. Siamo già a un dentro-fuori, anche se chiaramente dal punto di vista della stretta classifica è prematuro dirlo: eppure la formazione di Karsiyaka ha vinto all’esordio nel derby turco contro il Tofas Bursa, mentre i pugliesi sono caduti in casa contro l’Hapoel Holon.

Ora c’è bisogno di riscatto immediato per non rimanere indietro, e il calendario offre la possibilità di giocare nuovamente tra le mura amiche; dunque la speranza è che nella diretta di Brindisi Pinar i ragazzi di Frank Vitucci possano riprendere il filo del discorso e lanciarsi verso i quarti, aspettando la palla a due della partita possiamo provare a tracciare alcuni dei temi che possiamo aspettarci nel corso della serata al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI PINAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pinar non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, che purtroppo non si occupa della Champions League di basket; possiamo tuttavia segnalare che gli utenti DAZN potranno attivare la piattaforma su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la partita in mobilità. La diretta streaming video sarà consentita anche sul portale Eurosport Player, ma anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA BRINDISI PINAR: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Pinar è una partita fondamentale per il cammino della Happy Casa in Champions League: ci saranno poi altre quattro gare da giocare, ma è abbastanza evidente che iniziare il percorso dei playoff con uno 0-2 in classifica sarebbe una situazione difficile da ribaltare, soprattutto se nell’altro match (al Nilufer Spor Salonu) l’Hapoel Holon dovesse centrare un altro colpo esterno. In un girone da 4 squadre può succedere di tutto fino all’ultimo, e gli incroci aiutano a recuperare la situazione; la Happy Casa ha dimostrato di stare bene e domenica ha schiantato la Fortitudo Bologna nel lunch match di campionato, guadagnando 2 punti su Milano e continuando a sognare il primo posto. Vitucci sta reinventando in qualche modo il modo di giocare della sua squadra in assenza di D’Angelo Harrison, e i suoi ragazzi sembrano stare rispondendo nella maniera migliore; chiaramente però la fatica del doppio impegno si sta facendo sentire, vedremo allora se Brindisi sarà in grado di far valere il fattore campo e iniziare davvero la sua marcia in questi delicati e complicati playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA