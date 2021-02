Diretta Brindisi Reggio Emilia/ Streaming video tv: il Monday Night (basket A1)

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: PARTITA INTRIGANTE

Brindisi Reggio Emilia verrà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Guido Giovannetti e Mauro Belfiore: si gioca alle ore 20:30 di lunedì 1 febbraio, chiude la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 e rappresenta un inusuale posticipo per questa stagione. Lo slittamento di 24 ore è però una necessità, perché la Unahotels arriva dalla bolla di ‘s-Hertogenbosch che l’ha vista protagonista anche venerdì, nel girone di Europe Cup; dunque per Antimo Martino arriva il quarto appuntamento nello spazio di una settimana e non sarà facile reggere il ritmo questa sera.

Soprattutto perché la Happy Casa è avversaria tostissima: la sconfitta subita in casa da Venezia non toglie nulla al grande campionato che i pugliesi stanno conducendo, con un D’Angelo Harrison che può correre per il premio di MVP e una classifica che attualmente ci dice di come la banda di Frank Vitucci potrebbe davvero prendersi il secondo posto, con fattore campo anche in un’eventuale semifinale playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Reggio Emilia; intanto possiamo fare una rapida analisi circa i temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Reggio Emilia non sarà una di quelle trasmesse dalla nostra televisione per questo turno di campionato: dunque l’unico appuntamento utile per seguire questa partita di Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che le fornisce tutte tramite il servizio di diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili sul match – tabellino play-by-play e referto – ma anche sul campionato, come la classifica e le statistiche di tutte le squadre e i giocatori.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Brindisi Reggio Emilia non possiamo non partire dal triplo impegno che la Unahotels ha affrontato in Europe Cup: la formula del torneo, partito in ritardo causa Coronavirus, prevedeva per il primo turno una fase a gironi con ciascun raggruppamento in una singola località. L’ormai famosa bolla, che per la Reggiana è stata in Olanda; al netto delle avversarie e del fatto che non si è dovuta spostare, la squadra ha giocato tre volte in quattro giorni e questo ovviamente incide sulla condizione e la tenuta a livello di energie. Soprattutto se, come già detto, l’avversaria di oggi è una Brindisi che sta andando anche oltre le più rosee previsioni, è stata l’unica che in patria (Supercoppa compresa) sia riuscita a battere Milano e quindi ha tutte le carte in regola per giocarsela con le big, con il sogno della finale scudetto ben impresso in mente. Per di più siamo al PalaPentassuglia, e anche questo potrebbe contare; Reggio Emilia, che nell’ultimo turno di campionato ha battuto Trento e sarà comunque alle Final Eight di Coppa Italia, spera comunque di disputare una partita gagliarda e magari centrare anche il grande colpo, così da confermare la sua candidatura per un posto nei playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA