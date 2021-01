Diretta Brindisi Venezia/ Streaming video tv: antipasto di playoff? (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: BIG MATCH IN PUGLIA

Brindisi Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Martino Galasso, si gioca alle ore 17:15 di domenica 17 gennaio: al PalaPentassuglia va in scena una delle partite più interessanti nel quadro della 16^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. Inizia dunque il girone di ritorno: possiamo ricordare che all’apertura del torneo la Happy Casa era caduta al Taliercio, ma da lì aveva aperto una clamorosa serie di 10 vittorie andando a vincere anche al Mediolanum Forum, e prendendosi anche il primo posto in classifica che però ha perso subito.

Campionato esaltante quello dei pugliesi, una rivelazione che però sta confermando di poter fare grandi cose anche in ottica playoff; la Reyer invece partiva già con il ruolo di favorita insieme ad altre squadre, ha avuto parecchi problemi dovuti al focolaio di Coronavirus di cui abbiamo già parlato ma il valore del roster resta assoluto, come dimostrato dai 20 punti rifilati a Reggio Emilia domenica scorsa. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Brindisi Venezia; aspettandone la palla a due possiamo cominciare a fare qualche valutazione circa i temi principali legati alla partita.

DIRETTA BRINDISI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Venezia non è una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato: l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Venezia è anche una partita che ci permette di introdurre il discorso Coppa Italia, visto che ovviamente le due squadre sono già qualificate ma la Happy Casa attende ancora di scoprire quale sarà la sua avversaria. Per la Reyer si ripeterà invece il match dei quarti dello scorso anno contro la Virtus Bologna, questa volta però in un contesto del tutto diverso; intanto però le due squadre si devono concentrare sul campionato, in particolar modo gli orogranata sanno bene che vincere al PalaPentassuglia permetterebbe loro di avvicinare il secondo posto e dunque dare vita a un campionato diverso, con la possibilità di prendersi il fattore campo nei playoff anche in un’eventuale semifinale. Per quanto riguarda Brindisi, l’attuale piazza d’onore alle spalle di Milano è sicuramente più di quanto la società si potesse aspettare, ma adesso che la squadra l’ha ottenuta è chiaro che l’obiettivo è quello di provare a mantenerla; l’esame di maturità passa anche da sfide come questa, contro i campioni d’Italia in carica che certamente metteranno in campo tutto quello che hanno per provare a prendersi il successo esterno.



