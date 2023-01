Diretta Brindisi Reggio Emilia/ Streaming video tv: per confermarsi! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: IN ARRIVO DA DUE COLPI!

Brindisi Reggio Emilia, che si gioca in diretta al PalaPentassuglia, va in scena alle ore 18:30 di domenica 29 gennaio: siamo nella 17^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, e curiosamente questa sera si affrontano due squadre che settimana scorsa hanno battuto le prime due della classifica. Reggio Emilia ha fatto il colpo contro Milano, riuscendo per una volta ad essere efficace e ottenendo una vittoria di fondamentale importanza per mantenere le distanze rispetto alle rivali ed evitare di staccarsi, accorciando anche parecchio una graduatoria che comunque la vede sempre ultima.

Il successo di Brindisi sulla Virtus Bologna è stato invece esaltante per come è maturato, praticamente sulla sirena grazie a Ky Bowman che, nel giorno del ritorno di D’Angelo Harrison, ha saputo portare in dote due preziosi punti alla Happy Casa, che adesso può guardare con maggiore fiducia alla corsa ai playoff. Quale delle due squadre si confermerà lo scopriremo tra poco nella diretta di Brindisi Reggio Emilia, di cui adesso possiamo andare ad analizzare quelli che sono gli aspetti principali.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Reggio Emilia non sarà una di quelle che per la 17^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come noto poi tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo scegliere anche l’acquisto on demand, il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Reggio Emilia ci consegna una partita tra due squadre che con le dovute differenze possono sicuramente fare meglio nel campionato di Serie A1, ma che sono appunto riuscite a battere colpi importanti dimostrando di essere vive. La Happy Casa si mantiene in corsa per i playoff dopo aver sfiorato la qualificazione in Coppa Italia, di conseguenza sa bene che andare a vincere questa sera sarebbe importante, soprattutto in un periodo nel quale la classifica è cortissima e dunque idealmente c’è spazio per tutti, a patto di non crollare del tutto.

La classifica è talmente corta che Reggio Emilia, pur essendo ultima da sola, si trova comunque a due sole vittorie dalla possibilità di giocare i playoff avendo vinto appena cinque delle 16 gare disputate: questo è un campionato nel quale può davvero succedere di tutto, e del resto abbiamo già visto squadre (vedi Varese nel 2018) arrivare alla post season dopo aver chiuso in coda il girone di andata. Dunque, anche la Unahotels può ragionevolmente sperare; vedremo cosa succederà, sia Brindisi che Reggio Emilia hanno ottimi motivi per vincere questa partita.











