Diretta Brindisi Virtus Bologna/ Streaming video tv: Vitucci per risalire (basket A1)

Brindisi Virtus Bologna è in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 16:15 di domenica 22 gennaio: si gioca per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, inizia anche qui il girone di ritorno (asimmetrico rispetto all’andata) e per le V nere c’è una trasferta interessante e non immediata per provare a tenere aperta la corsa al primo posto. L’ultima di andata è stata positiva: vittoria al fotofinish contro Venezia e record di Milano pareggiato, avendo però perso nettamente la sfida diretta (in casa) così come quella contro Tortona, che è seconda in classifica.

Brindisi invece aveva una speranza di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia, ma l’ha sprecata con la netta sconfitta di Sassari; adesso per la Happy Casa si apre un periodo nel quale bisognerà andare a caccia di un posto nei playoff, già sfuggito la passata stagione e che sarà tutt’altro che scontato da andare a prendersi. Mentre aspettiamo che la diretta di Brindisi Virtus Bologna prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Virtus Bologna è trasmessa su Eurosport 2: sarà quindi un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno assistere al match sul canale 211 del loro decoder. In alternativa, come sempre, ricordiamo che tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO!

La diretta di Brindisi Virtus Bologna ci presenta dunque una partita non scontata: la Happy Casa in questa stagione deve risolvere parecchi problemi difensivi perché le avversarie (Sassari è stata l’ultima) spesso e volentieri scollinano oltre quota 100 punti, l’attacco tutto sommato è efficace e giocatori come Nick Perkins e Marcquise Reed hanno dimostrato di poter essere i due violini principali della squadra. Adesso però bisogna anche iniziare a guardarsi le spalle, perché le rivali per la salvezza stanno correndo: per Brindisi l’annata si può ancora raddrizzare ma il tempo da perdere è sempre minore.

La Virtus Bologna come già detto vuole provare a ottenere il primo posto in regular season: per il momento le cose vanno bene e bisogna considerare che la Segafredo deve portare avanti il doppio impegno con l’Eurolega che a volte significa avere tre partite in una settimana. Il passo è certamente quello giusto, se vogliamo guardare un difetto (a parte gli infortuni) è quello appunto di aver perso entrambe le sfide dirette con le avversarie per il primato in regular season, un aspetto sul quale Sergio Scariolo dovrà lavorare anche se va detto che era successo anche l’anno scorso, e poi era comunque arrivata la finale in carrozza.











