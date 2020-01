Diretta Brindisi Roma/ Streaming video tv: Bucchi torna in Puglia (basket Serie A1)

Brindisi Roma, in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 17:15 di domenica 19 gennaio: siamo nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, e si tratta di una sfida tra due squadre che puntano ad un posto nei playoff partendo però da situazioni diverse. La Happy Casa, reduce dalla vittoria con polemica centrata a Cantù, spera di arrivare a una delle primissime posizioni della classifica avendo dimostrato di potersela giocare con le big; una leggera flessione al termine del girone di andata non ha inficiato quanto di buono fatto dai pugliesi che sono ormai una realtà concreta del nostro campionato. Diverso il discorso per la Virtus, che innanzitutto deve guardarsi alle spalle: domenica scorsa Piero Bucchi – grande ex della sfida – ha perso nettamente in casa contro la Virtus Bologna, e dunque vuole immediatamente riprendere la marcia. Non resta allora che aspettare la diretta di Brindisi Roma, nel frattempo noi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Roma, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; resta comunque valido l’appuntamento con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone perché tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguire in diretta streaming video questa partita, così come tutte le altre del campionato. Ricordiamo poi il sito www.legabasket.it, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili come la classifica, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRINDISI ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Roma rappresenta per la Happy Casa, che in settimana ha perso nettamente sul parquet del Besiktas la sua sfida di Champions League, la possibilità di fare un altro bel salto in classifica: in questo momento i pugliesi puntano il quarto posto di Milano che, impegnata a Brescia e reduce dal doppio impegno di Eurolega, potrebbe pagare la stanchezza ed essere agganciata. Campionato di livello quello di Brindisi, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter essere costantemente in zona playoff; adesso però Frank Vitucci e la società si augurano che sia finalmente arrivato il momento di fare il grande salto, ovvero proporsi come una delle candidate se non altro alla finale per lo scudetto. Nel mezzo ci sarà l’impegno di Coppa Italia, che Roma ha mancato; da neopromossa la Virtus non sta facendo malissimo, ma dopo una partenza positiva ha perso qualche partita di troppo e adesso, con un record di 7 vittorie e 10 sconfitte, si trova a sole due partite di margine sulla zona retrocessione. Per questo motivo i capitolini hanno l’obbligo di non perdere contatto con quanto succede dietro di loro, e sempre per questo devono provare a fare qualche colpo esterno, a cominciare dalla partita del PalaPentassuglia.



