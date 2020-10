Diretta Brindisi Roma/ Streaming video tv: rematch in Puglia (basket Serie A1)

DIRETTA BRINDISI ROMA: PUGLIESI FAVORITI?

Brindisi Roma verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Matteo Boninsegna e Marco Pierantozzi: alle ore 19:00 di domenica il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sorprendentemente, i risultati che sono maturati una settimana fa hanno sconfessato quanto si era visto in Supercoppa, almeno per quanto riguarda la Virtus: i capitolini hanno incredibilmente battuto la Fortitudo Bologna, mostrando immediati segnali di riscatto e maturazione rispetto a un primo torneo che aveva evidenziato parecchie lacune nel roster. Ha invece perso la Happy Casa, anche se qui naturalmente c’entra il calendario: la squadra di Frank Vitucci ha aperto il suo campionato al Taliercio, contro la Venezia ancora campione d’Italia in carica, ha lottato ma è uscita comunque battuta e adesso spera di rifarsi immediatamente, per non rimanere già indietro. Nell’attesa di vedere quello che succederà nella diretta di Brindisi Roma, possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa serata di basket.

BRINDISI ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Roma non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle gare scelte per questa giornata di campionato; come sempre però tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRINDISI ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Roma è una partita che era già stata disputata in Supercoppa: il contesto era differente perché ci trovavamo nella bolla di Olbia, sede neutra del girone D. La Happy Casa aveva travolto in due occasioni la Virtus, che come detto aveva mostrato parecchi limiti strutturali: sembrava una squadra non pronta ad affrontare il massimo campionato di basket e destinata alla retrocessione, ma poi è arrivato l’esordio e quello che avevamo visto è stato sconfessato da una vittoria brillante, in una partita condotta dall’inizio alla fine. Per quanto riguarda Brindisi, bisogna sospendere il giudizio: potremmo certamente osservare che i pugliesi abbiano subito perso contro una squadra di primo livello, ma è altrettanto vero che già alla vigilia del campionato sapevamo che la Happy Casa sarebbe partita un gradino sotto le concorrenti per lo scudetto, dunque Vitucci deve pensare al suo percorso che prevede una qualificazione ai playoff con la migliore posizione possibile, per poi provare a fare il colpo grosso quando si inizierà a giocare sul serio. Ora però si cerca riscatto al PalaPentassuglia, contro un’avversaria più tosta di qualche settimana fa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA