Diretta Brindisi Saragozza/ Streaming video tv: Happy Casa già eliminata

Brindisi Saragozza, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 4 febbraio, per la quattordicesima e ultima giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 di basket. La Happy Casa Brindisi finora ha raccolto cinque vittorie e otto sconfitte, un rendimento che purtroppo ha già sancito la matematica eliminazione per la squadra allenata da Frank Vitucci. Il verdetto è arrivato martedì scorso in seguito alla sconfitta sul campo degli ungheresi del Falco, dunque il termine della stagione regolare sancirà anche la fine del cammino di Brindisi in questa edizione della Champions League. I pugliesi saluteranno però il pubblico amico, davanti al quale due settimane fa vincendo contro il Paok avevano tenuto vive le speranze di qualificazione, con una grande sfida. Brindisi Saragozza infatti vedrà di scena in Puglia la capolista del girone, il Casademont Zaragoza che finora ha vinto ben nove partite e cercherà di chiudere al primo posto, mentre la Happy Casa cercherà almeno un successo di prestigio per salutare l’Europa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Saragozza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BRINDISI SARAGOZZA: IL CONTESTO

Dunque la diretta di Brindisi Saragozza sarà una sorta di “amichevole” di lusso per gli uomini di coach Frank Vitucci, che non hanno più nulla da chiedere a questa edizione della Champions League, fortemente condizionata dal fatto che i pugliesi in trasferta hanno raccolto solamente sconfitte. Il buon rendimento casalingo ha consentito a Brindisi di rimanere in corsa fino alla penultima giornata, ma infine non è bastato per avanzare nella competizione. Un peccato se si considera che in campionato la Happy Casa ha saputo ottenere successi anche molto prestigiosi lontano dal PalaPentassuglia, violando ad esempio i palazzetti di Milano e Brescia. La Champions League però ha respinto le ambizioni di Brindisi, che ora dovrà dedicarsi anima e corpo ad un campionato del quale gli uomini di coach Frank Vitucci potrebbero essere grandi protagonisti.



