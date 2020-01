Diretta Falco Brindisi/ Streaming video tv: Happy Casa di scena in Ungheria

Falco Brindisi, in diretta dalla Savaria Arena della città ungherese di Szombathely, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, martedì 28 gennaio, per la tredicesima giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 di basket. La Happy Casa Brindisi finora ha raccolto cinque vittorie e sette sconfitte, un rendimento che sarebbe insufficiente per entrare nelle prime quattro in classifica che si qualificheranno agli ottavi al termine della stagione regolare. I pugliesi nell’ultima trasferta europea hanno perso contro il Besiktas, ma settimana scorsa vincendo contro il Paok sono rimaste vive le speranze di qualificazione e di conseguenza stasera Falco Brindisi sarà un bivio verosimilmente decisivo per le ambizioni della Happy Casa. Un colpaccio pugliese metterebbe Brindisi davvero vicina alla qualificazione, mentre se vincesse il Falco (anche per gli ungheresi finora il bilancio è 5-7) probabilmente il cammino europeo dei pugliesi finirebbe qui.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Falco Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA FALCO BRINDISI: IL CONTESTO

Dunque servirà l’impresa per la Happy Casa nella diretta di Falco Brindisi. Gli uomini di coach Frank Vitucci finora hanno rimediato solamente sconfitte in trasferta in questa edizione della Champions League: il buon rendimento casalingo ha consentito a Brindisi di rimanere in corsa, ma se si vorrà avanzare nella competizione sarà necessario stavolta vincere anche lontano dalla Puglia, altrimenti l’ultimo impegno casalingo contro il Saragozza diventerebbe inutile. Il Falco d’altro canto si ritrova in una posizione molto simile: se vince è vicina al traguardo, ma se perde crolla tutto. Il fattore campo logicamente potrebbe favorire i magiari, dunque servirà la migliore versione esterna di Brindisi, quella che in Champions League non abbiamo ancora visto ma che in campionato abbiamo ammirato ad esempio al Forum, in occasione della vittoria a Milano. L’obiettivo è chiaro, questo è davvero un bivio: o si vince o tutto finisce. Brindisi ce la farà?



