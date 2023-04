DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA BRINDISI SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due di Brindisi Sassari, dunque possiamo ricordare che la partita di andata tra queste due squadre era stata disputata il 15 gennaio. Al PalaSerradimigni l’ultima di andata si era conclusa sul 111-93 in favore della Dinamo, che aveva svoltato in particolar modo in un terzo periodo dall’altissimo punteggio, chiuso addirittura sul 37-24. Eimantas Bendzius era risultato MVP della partita: per il lituano prestazione da 20 punti, 6 rimbalzi e 6/9 dal campo con 4/5 dall’arco, poi 15 punti e 6 assist per Chris Dowe e una buona prova anche da parte di Stefano Gentile, che aveva messo a referto 15 punti e 6 assist risultando perfetto dalla lunga distanza (3/3).

Per Brindisi invece 21 punti e 7 rimbalzi di Nick Perkins (7/14), 20 con 6 assist per Marcquise Reed che aveva tirato tanto e bene (10/16), 15 per Jason Burnell. Ottime le percentuali dal perimetro per entrambe le squadre: la Happy Casa aveva avuto il 43,8% ma Sassari aveva fatto benissimo con un irreale 58,6% (17/29). Adesso siamo finalmente pronti a scoprire cosa succederà nella partita di ritorno, che come detto è importante per entrambe le società nella loro ricerca di un posto nei playoff di Serie A1: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaPentassuglia, finalmente la diretta di Brindisi Sassari sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO BRINDISI SASSARI, LA POLEMICA

Ci avviciniamo alla diretta di Brindisi Sassari, e allora bisogna ricordare che la scorsa settimana la Happy Casa ha perso sul parquet di Scafati anche a causa di un fischio controverso. Con 2’’4 da giocare, Ky Bowman ha trovato il cuore dell’area e realizzato il layup che avrebbe dato il sorpasso a Brindisi; gli arbitri però hanno annullato per un presunto sfondamento su Julyan Stone. Frank Vitucci in merito è stato chiaro, affermando con forza come quel fischio “non esiste al mondo, sembra già deciso, non è mai fallo di sfondamento”.

Ad aggiungere sale alla ferita, quanto accaduto immediatamente dopo la partita: un parapiglia nel tunnel degli spogliatoi e il presidente Marino che ha accusato di essere stato colpito da un pugno (ha poi ringraziato il collega di Scafati per aver permesso alla famiglia di lasciare il PalaMangano da un’uscita secondaria). Le sanzioni hanno colpito maggiormente Brindisi, con un’ammenda più elevata e la squalifica dello stesso Vitucci a causa di un “comportamento aggressivo e minaccioso” nei confronti degli arbitri. Sicuramente dunque Brindisi avrà il dente avvelenato e voglia di rivalsa nell’affrontare questa partita contro Sassari, vedremo cosa succederà sul parquet… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI SASSARI: HAPPY CASA PER RIPARTIRE!

Brindisi Sassari sarà in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 17:30 di domenica 16 aprile: partita valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e sfida molto delicata perché si affrontano due squadre che devono operare gli ultimi sforzi per entrare nei playoff. In particolare la Happy Casa, che nel girone di ritorno ha operato una bella rincorsa tornando nelle prime otto, ma ultimamente ha rallentato la marcia: rimontata e battuta a Scafati, ha bisogno di una vittoria casalinga per cementare la sua posizione che resta comunque buona.

A proposito di rincorse, è stata straordinaria quella di una Sassari che si pensava potesse vivere una stagione complicata, invece ha saputo tornare in auge con una striscia incredibile e, grazie alla vittoria contro Treviso, ha confermato la sua quarta piazza in una classifica ancora corta ma che, ormai, parla sostanzialmente di post season raggiunta salvo ulteriori complicazioni. Attendendo allora quello che succederà nella diretta di Brindisi Sassari, facciamo qualche ulteriore analisi circa le tematiche principali di questa partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari viene trasmessa su DMAX: appuntamento dunque in chiaro per tutti, perché il canale di riferimento è presente al numero 52 del vostro digitale terrestre. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo ormai vicini alla diretta di Brindisi Sassari: potremmo parlare di queste due squadre in modo molto simile, perché entrambe hanno avuto un percorso che le ha portate da una sorta di “anonimato” a diventare realtà di spicco nella nostra Serie A1. Oggi sia la Happy Casa che il Banco di Sardegna sanno di poter giocare il ruolo di mine vaganti all’interno dei playoff: chiaramente ci devono arrivare, e questo è un tema delicato soprattutto per una Happy Casa che certamente deve ancora blindare la qualificazione, e che non potrà di conseguenza sbagliare questa partita interna.

Sassari come detto dovrebbe essere al riparo da brutte sorprese: straordinario il girone di ritorno della Dinamo che ha davvero trovato il ritmo giusto, ancora una volta Piero Bucchi (che torna a Brindisi come grande ex, ancora amato dal suo vecchio pubblico) ha saputo lavorare toccando le corde giuste del suo gruppo e i risultati sul parquet si sono visti. Adesso l’ultimo sforzo: il terzo posto non è lontano e si potrebbe andare a prenderlo, anche la quarta piazza garantirebbe comunque il fattore campo nel primo turno dei playoff ma vedremo come finirà la regular season.











