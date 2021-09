Diretta Brindisi Sassari/ Streaming video tv: esordio Happy Casa! (Supercoppa basket)

DIRETTA BRINDISI SASSARI: UN INCROCIO INTRIGANTE!

Brindisi Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Denis Quarta, si gioca alle ore 15:00 di sabato 18 settembre: anche qui siamo alla Unipol Arena, per il secondo quarto di finale della Supercoppa basket 2021. Parliamo di una partita molto intrigante, tra due squadre che anche nell’imminente campionato di Serie A1 saranno chiamate a un ruolo da protagoniste: il Banco di Sardegna lo abbiamo visto nel girone, superato a punteggio pieno in 4 sfide contro Varese e Cremona, e per il momento possiamo dire che l’addio di Gianmarco Pozzecco non abbia pesato troppo anche se chiaramente bisognerà guardare nel lungo periodo.

Si svela invece oggi la nuova Happy Casa, direttamente ai quarti per il miglior record di classifica rispetto a Venezia: la squadra pugliese, nuovamente affidata a Frank Vitucci, aveva poi perso la semifinale contro la Virtus Bologna ma la sua stagione è stata comunque ottima e sopra le righe. Sarà ancora così? Vedremo, intanto mentre aspettiamo che la diretta di Brindisi Sassari prenda il via possiamo fare qualche ragionamento circa la partita, provando a presentarne i temi principali.

DIRETTA BRINDISI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari non sarà disponibile: come abbiamo appreso nel corso della fase a gironi, la Supercoppa basket 2021 è trasmessa da due piattaforme che garantiscono la visione in diretta streaming video, e per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La prima è Discovery + che è già stata broadcaster ufficiale delle Olimpiadi, la seconda è come sempre Eurosport Player, da qualche anno la casa del grande basket; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Sassari è una partita che mette a confronto due semifinaliste del passato campionato, e dunque è intrigante a prescindere; del Banco di Sardegna abbiamo diffusamente parlato nei giorni scorsi, si tratta di una società che, dopo qualche anno complesso ancora legato alla fine del ciclo Meo Sacchetti, ha saputo tornare competitiva per i trofei con l’avvento di Pozzecco, le cui intemperanze hanno tuttavia portato alla separazione. Rispetto allo scorso anno il roster è cambiato in maniera sensibile, le prime quattro partite ci hanno detto che potrà ancora giocarsi qualcosa di importante ma adesso lo aspettiamo al varco contro una Brindisi che dovrebbe essere più pronta rispetto a Varese e Cremona.

La Happy Casa come già detto ha confermato Frank Vitucci come allenatore, mossa scontata considerate le ottime cose fatte; tuttavia ha anche perso il suo leader tecnico D’Angelo Harrison, partenza pesante ma che permetterà magari di responsabilizzare giocatori diversi (per esempio Jeremy Chappell o Raphael Gaspardo) e che è stata direttamente “coperta” con la firma di Nathan Adrian. Ora però dovremo lasciar parlare il campo per scoprire quello che succederà nella diretta di Brindisi Sassari…



