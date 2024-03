Diretta/ Brindisi Sassari (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA BRINDISI SASSARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta di Brindisi Sassari. La Dinamo sta vivendo un buon periodo, anche se nella scorsa giornata si è interrotta per i sardi una striscia di vittorie consecutive a causa della sconfitta incassata a Trento con il punteggio di 87-76 in favore dei padroni di casa dell’Aquila. Andiamo in ogni caso a rileggere il commento di coach Nenad Markovic in sala stampa sulla sconfitta in terra trentina del suo Banco di Sardegna Sassari: “Complimenti a Trento perché ha giocato un’eccellente partita, sono stati aggressivi, solidi, ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo stati abbastanza continui per riuscire a rientrare, non abbiamo avuto abbastanza energia, due metri dietro, due secondi dopo, abbiamo fatto anche delle buone cose ma troppo poco per rimontare”.

Il mese di marzo resta comunque più che buono per Sassari, adesso si potrebbe chiuderlo al meglio per regalarsi una Pasqua sportivamente felice in caso di vittoria esterna in Puglia: sarà però come sempre il campo a dirci tutta la verità, di conseguenza noi cediamo senza ulteriori indugi la parola alla diretta di Brindisi Sassari! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BRINDISI SASSARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PARLA SAKOTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Brindisi Sassari, facciamo un passo indietro alla scorsa giornata di campionato, nella quale era arrivata una vittoria di fondamentale importanza per la Happy Casa Brindisi, perché la squadra pugliese è stata capace di espugnare il PalaMangano di Scafati con il punteggio di 76-84. Evidente quindi era la soddisfazione nelle parole di coach Dragan Sakota nella classica conferenza stampa post-partita: “Congratulazioni ai miei ragazzi, nell’ultimo periodo stiamo dimostrando di credere in ciò che facciamo giorno dopo giorno e i risultati ne sono lo specchio. Abbiamo vinto tre delle ultime quattro partite, conosciamo la situazione della nostra classifica e non abbiamo altre chances se non vincere in casa e in trasferta”.

Di certo Brindisi ha cambiato passo, non sappiamo se basterà per la salvezza ma coach Sakota può essere soddisfatto per le prestazioni recenti dei suoi uomini: “Oggi (domenica scorsa, ndR) la chiave è stata la difesa nel secondo tempo, concedendo solo 27 punti a fronte dei 49 dei primi due quarti. Non è facile vincere a Scafati, sono un’ottima squadra e sono state due partite molto dure contro loro all’andata e al ritorno. Dobbiamo continuare per la nostra strada, match dopo match“. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Brindisi Sassari, in diretta per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il decimo turno del girone di ritorno, naturalmente presso il PalaPentassuglia della città pugliese, si giocherà con palla a due stabilita alle ore 20.00 di questa sera, sabato 30 marzo 2024. La classifica indica come favoriti gli ospiti, ma attenzione: la Happy Casa Brindisi è il fanalino di coda con appena 14 punti, cioè sette vittorie e 17 sconfitte, ma è anche vero che tre di questi successi sono arrivati nelle ultime quattro giornate, quindi i pugliesi sono vivissimi.

Il Banco di Sardegna Sassari avrebbe preferito sfidare una rivale già rassegnata, ma pure i sardi stanno bene: 22 punti in classifica ci descrivono una stagione discreta ma non esaltante, però anche per la Dinamo abbiamo tre vittorie nelle ultime quattro giornate, quindi la volata per un posto nei playoff è lanciata e tutto è ancora possibile. Di certo la posta in palio sarà altissima e molto delicata, non vediamo quindi l’ora di scoprire quale sarà il verdetto al termine della diretta di Brindisi Sassari, solo una squadra potrà passare una Pasqua sportivamente serena…

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Sassari, abbiamo descritto come la Happy Casa Brindisi stia tentando la rimonta salvezza nelle ultime settimane, infatti i pugliesi del coach Dragan Sakota arrivano dalla bella vittoria per 76-84 sul difficile campo di Scafati, con un secondo tempo meraviglioso da 27-41 per gli ospiti. Brindisi vinse dunque grazie a una difesa eccellente nella seconda metà della partita, ma anche alla crescita dell’attacco, di cui l’uomo copertina con 22 punti all’attivo era stato senza dubbio Frank Bartley settimana scorsa.

Dall’altra parte, ecco un Banco di Sardegna Sassari che arriva dalla sconfitta per 87-76 a Trento, al termine di una partita condizionata dal pessimo avvio della Dinamo, sotto di 13 al termine del primo quarto e poi incapace di ricucire il passivo. Una partenza ad handicap che gli uomini del coach Nenad Markovic dovranno cercare di non ripetere, mentre in attacco la nota lieta erano stati certamente i 20+17 punti di di Breein Tyree e Alessandro Cappelletti. Cosa scaturirà dalla diretta di Brindisi Sassari?











