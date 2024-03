DIRETTA TRENTO SASSARI/ Video streaming tv: la bella striscia della Dinamo! (basket A1, 23 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO SASSARI: LA STRISCIA

Abbiamo già detto, in sede di presentazione della diretta di Trento Sassari, che la Dinamo si presenta alla Il T Quotidiano Arena con tre vittorie consecutive: il punto però non è tanto questa serie, che è comunque molto positiva, quanto le avversarie che Sassari ha battuto. Prima la Virtus Bologna, poi Venezia con il blitz al Taliercio, infine Brescia ancora prima in classifica in solitaria: il Banco di Sardegna ha operato un capolavoro, nello spazio di 15 giorni ha superato le principali tre candidate alla vittoria della regular season e così facendo ha anche sensibilmente migliorato il ruolino di marcia di Nenad Markovic, arrivato a sostituire Piero Bucchi in panchina.

Il suo score è di quattro vittorie in sei gare; l’altro successo è quello casalingo contro Cremona, l’esordio di Markovic era invece avvenuto perdendo al Mediolanum Forum contro Milano e in seguito c’era stato il ko anche a Casale Monferrato contro Tortona, squadra particolarmente in forma. Oggi Sassari ha 11 vittorie e 12 sconfitte in Serie A1; con Bucchi aveva viaggiato a 7 successi e 10 ko, siamo ancora ad un bilancio negativo ma chiaramente la Dinamo sta nettamente rialzando la testa, adesso come detto i playoff sono ampiamente possibili… (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO SASSARI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento con il match in questione sarà di conseguenza solo per gli abbonati alla televisione satellitare, perché questo canale fa parte del decoder di Sky al numero 210. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PER SPERARE NEI PLAYOFF!

Trento Sassari viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Giacomo Dori: si gioca alle ore 20:30 di sabato 23 marzo per la 24^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, 22, ma sono in momenti diversi: il Banco di Sardegna è in grande ripresa e domenica scorsa ha centrato la terza vittoria consecutiva contro una big, dopo i colpi contro Virtus Bologna e Venezia ecco il blitz contro la capolista Brescia per mettersi di fatto al sicuro per la salvezza e ora inseguire anche un posto nei playoff, tornato ampiamente possibile.

Trento invece ha fatto il contrario, perché ha perso contro la Brindisi ultima: dunque per la Dolomiti Energia prosegue il periodo negativo, nel girone di ritorno la squadra di Paolo Galbiati ha decisamente perso smalto e sta seriamente rischiando di compromettere quello che era stato un ottimo inizio, con la post season che potrebbe allontanarsi. Sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Trento Sassari, noi aspettiamo la palla a due e nel frattempo facciamo la nostra valutazione sui temi principali che emergeranno dalla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Trento Sassari dobbiamo dire che il Banco di Sardegna sta vedendo pagati i dividendi della pur dolorosa scelta di esonerare Piero Bucchi: probabilmente all’ambiente serviva uno scossone e il cambio di allenatore è stato questo, poi chiaramente bisogna fare i complimenti a Nenad Markovic per essere riuscito a entrare nelle pieghe di un roster in difficoltà e sfiduciato e, dopo qualche tempo, cambiargli faccia tanto da rendere Sassari la squadra più in forma del momento, come andamento e nome delle squadre che sono state battute in questa serie.

A Trento invece si devono ritrovare: la flessione accusata a metà stagione è già costata la qualificazione agli ottavi di Eurocup ma adesso il rischio è anche maggiore, perché per l’appunto la Dolomiti Energia ha posto i playoff come obiettivo minimo e questo traguardo si sta facendo fuori portata, non tanto per la classifica (anche per quello) ma soprattutto perché l’Aquila è entrata in una spirale di risultati negativi e ha il morale sotto terra, dunque ora prendersi le vittorie diventa complicato perché si parte con maggiore paura. Tra poche ore comunque scopriremo insieme come andrà la diretta di Trento Sassari…











