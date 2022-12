Diretta Scafati Tortona/ Streaming video tv: sarà ancora fattore Caja? (basket A1)

DIRETTA SCAFATI TORTONA: LA BERTRAM SI RISOLLEVA?

Scafati Tortona, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Christian Borgo e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di domenica 18 dicembre presso il PalaMangano: l’appuntamento vale per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 ed è interessante, perché mette a confronto due delle ultime neopromosse nel massimo torneo di pallacanestro. La Bertram, arrivata nel 2021 per la prima volta di sempre, sta viaggiando nelle prime quattro confermandosi ma arriva da una sconfitta, maturata in casa contro Sassari, e dunque si vuole subito rilanciare.

La Givova invece ha fatto il colpo enorme domenica scorsa: prima squadra a battere la Virtus Bologna in questo campionato, Scafati si è imposta addirittura alla Segafredo Arena sfruttando la stanchezza degli avversari, e prendendosi due punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Adesso noi dovremo valutare i temi principali della diretta di Scafati Tortona, che non sono pochi: analizziamo la partita aspettandone la palla a due, ma siamo davvero curiosi di sapere come andranno le cose sul parquet del PalaMangano tra poche ore.

DIRETTA SCAFATI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Tortona non è una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Tortona ci parla soprattutto di una Bertram che sembra aver smarrito il passo: la squadra di Marco Ramondino aveva aperto il campionato vincendo le prime cinque partite e facendo pensare di potersi giocare addirittura una delle prime tre posizioni in classifica, ma poi ha perso due volte nelle ultime tre rientrando decisamente nei ranghi. Resta ancora il terzo posto, ma più che altro perché inizialmente le rivali si erano staccate: adesso bisognerà capire se Tortona abbia le forze per riprendere la marcia o se sia attesa a una stagione di sofferenza, comunque con tutte le possibilità aperte di tornare ai playoff e stupire una volta di più.

Stupore è il sentimento generato da Scafati una settimana fa, quando è andata a vincere alla Segafredo Arena: sarà un caso, ma questo successo è arrivato con Attilio Caja in panchina e dunque il coach pavese, che aveva già vinto una partita, sta dimostrando una volta di più di far rendere al massimo i roster che si trova ad allenare, aiutato in questo anche da Stan Okoye che all’esordio con la maglia della Givova ha timbrato 18 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina (4/7 dall’arco) rivelandosi immediatamente un fattore per una squadra che dunque ha aggiunto un’altra bocca di fuoco a David Logan e Kruize Pinkins, e adesso può realmente giocarsi la salvezza.











