Diretta Treviso Brindisi/ Streaming video tv: match speciale per Vitucci (basket A1)

DIRETTA TREVISO BRINDISI: NICOLA PUÒ SOLO VINCERE!

Treviso Brindisi sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Perciavalle e Sergio Noce: l’appuntamento è alle ore 18:30 di domenica 18 dicembre presso il PalaVerde, dove si gioca per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Partita sempre speciale per Frank Vitucci, che a Villorba ha vissuto anni importanti come assistente e non solo; partita da vincere per Treviso, che dopo aver perso contro Verona è rimasta all’ultimo posto in classifica insieme a Reggio Emilia, con una situazione che si fa sempre più complicata e una salvezza assolutamente da raggiungere.

Brindisi invece sembra poter rialzare la testa e reinserirsi nella corsa ai playoff: la roboante vittoria di Trieste ha portato finalmente la Happy Casa ad avere il 50% di vittorie in campionato, certamente un primo passo verso la post season e magari anche la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Treviso Brindisi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata al PalaVerde.

DIRETTA TREVISO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brindisi non è una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TREVISO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Avremo dunque tra poco la diretta di Treviso Brindisi: la Nutribullet ha perso anche contro Verona, una sconfitta beffarda perché maturata sostanzialmente sulla sirena quando Paulius Sorokas ha mancato un tutto sommato semplice appoggio che sarebbe valso l’overtime. Treviso inizia a perdere troppe sfide dirette, la classifica è pessima e soprattutto, mentre le avversarie di riffa o di raffa strappano qualche successo prezioso (vedi Scafati alla Segafredo Arena, o appunto la stessa Verona) la Universo Basket non procede, ma per ora la società ha deciso di confermare Marcelo Nicola.

A Brindisi sperano che finalmente si possa marciare verso i playoff, che l’anno scorso sono stati mancati ma che restano pur sempre l’obiettivo principale; giova ricordare che la Happy Casa sta giocando ancora senza D’Angelo Harrison (infortunato dallo scorso maggio) e che per il momento la squadra si sta reggendo sulla solidità di Nick Perkins e il talento di altri elementi – vedi anche la crescita di Bruno Mascolo – quando poi il numero 7 tornerà sul parquet sarà interessante scoprire in che modo il coach intenderà ridisegnare gli equilibri nelle rotazioni, ma certamente Harrison sarà un’aggiunta non indifferente per la stagione di Brindisi.











