Diretta Brindisi Tofas Bursa/ Streaming video tv: Happy Casa in Champions League

DIRETTA BRINDISI TOFAS BURSA: MATCH INSIDIOSO PER VITUCCI

Brindisi Tofas Bursa è in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 20:30 di martedì 16 marzo, e si gioca per la terza giornata nel gruppo I di basket Champions League 2020-2021: siamo ai playoff che rappresentano il secondo turno di questa competizione, sempre più lanciata verso i quarti di finale. Grazie alla vittoria sul Pinar Karsiyaka, la Happy Casa si è rilanciata: occupa il secondo posto in classifica proprio insieme alla squadra battuta una settimana fa, e ora avrà l’occasione di lasciarsi definitivamente alle spalle almeno una delle avversarie.

Tuttavia, attenzione a quello che succederà sull’altro campo dove l’Hapoel Holon, che è ancora a punteggio pieno, potrebbe scappare o perdere creando una classifica complicata e ingarbugliata, e poi ancora al fatto che il calendario di questa fase è davvero strano nell’alternanza casa/trasferta, almeno per quanto riguarda la squadra di Frank Vitucci. Vedremo quindi quello che succederà sul parquet del PalaPentassuglia, intanto mentre aspettiamo la diretta di Brindisi Tofas Bursa possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA BRINDISI TOFAS BURSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERELA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Tofas Bursa, perché le partite della Champions League di basket non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; resta allora l’appuntamento classico con il portale Eurosport Player che, come sappiamo, si occupa della pallacanestro italiana e internazionale e la propone in diretta streaming video. Sul sito ufficiale championsleague.basketball troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori e le classifiche dei gironi.

DIRETTA BRINDISI TOFAS BURSA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Tofas Bursa è la terza partita che la Happy Casa gioca sul proprio parquet in questo playoff di Champions League: avevamo parlato della stranezza del calendario, i pugliesi infatti avranno in seguito tre trasferte consecutive e dunque sarebbe particolarmente complicato andare a caccia della qualificazione ai quarti avendo perso due volte tra le mura amiche. L’Hapoel Holon ha già fatto il colpo al PalaPentassuglia, dunque ora bisogna girare alla boa di metà girone con un record positivo e poi cercare di prendersi almeno un successo in trasferta; del resto la classifica sarà aperta fino all’ultimo visto che si tratta di un girone con quattro squadre. Intanto Vitucci e i suoi hanno battuto la Virtus Bologna in campionato, certificando una volta di più il loro valore e staccando la Segafredo al secondo posto, con due partite di ritardo da Milano e un primato in regular season che resta alla portata; ora vedremo cosa succederà in Champions League, un altro obiettivo che Brindisi vede come concreto…



