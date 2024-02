DIRETTA BRINDISI TORTONA/ Video streaming tv: il focus sui nuovi arrivati (basket A1, oggi 4 febbraio 2024)

DIRETTA BRINDISI TORTONA: I NUOVI ARRIVATI

Nel parlare della diretta di Brindisi Tortona possiamo anche fare un punto sui due giocatori che le rispettive squadre hanno aggiunto in corsa, e che si stanno rivelando importanti. Quella di stasera sarà la quinta partita con la Happy Casa per Frank Bartley: per lui un ritorno in Serie A1, perché l’anno scorso aveva giocato a Trieste e, dopo il pessimo avvio dell’Alma, si era parlato di taglio per questa guardia che poi era risultata essere tra i più prolifici scorer del nostro campionato, pur senza evitare la retrocessione. Bartley a Brindisi viaggia a 18,5 punti e 4,0 rimbalzi a partita, tirando con il 34,4% dall’arco: diciamo dunque che si sta confermando rispetto allo scorso torneo, magari questa volta porterà anche in dote la salvezza.

A Tortona c’è invece Colbey Ross, che non è una firma indifferente: nel 2003 il playmaker è stato MVP del nostro campionato con la maglia di Varese, che avrebbe trascinato ai playoff se non fosse stato per la penalizzazione della Openjobmetis. Dopo 6 partite il classe ’98 viaggia con la Bertram a 11,4 punti e 5,9 assist; tira male dal perimetro non raggiungendo il 30%, ha statistiche inferiori rispetto alla sua avventura con Varese ma va detto che gioca anche in una realtà diversa, e soprattutto arrivando in corsa deve prendere ancora qualche misura. Sprazzi del suo talento li ha già lasciati intravedere, vedremo stasera chi tra lui e Bartley farà meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare perché il canale fa parte del bouquet di Sky Sport, precisamente al numero 211 del decoder. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRINDISI TORTONA: LA HAPPY CASA CI CREDE!

Brindisi Pistoia sarà in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 20:00 di domenica 4 febbraio: si gioca per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. La Happy Casa è tornata a credere nella salvezza: fondamentale la vittoria di Pesaro, diretta concorrente che è stata avvicinata in classifica e affondata sul piano del morale, Brindisi è rimasta fanalino di coda nel torneo e certamente la sua situazione non è improvvisamente diventata positiva, ma il successo di domenica scorsa è di quelli che davvero potrebbero dare una bella svolta a una stagione per il momento parecchio complessa.

Tortona però è un brutto cliente, soprattutto adesso: partita male, con il cambio di allenatore la Bertram sembra aver invertito la rotta e arriva da una roboante vittoria contro Reggio Emilia, battuta con 32 punti di scarto. Rimane anche qui una posizione che non garantirebbe l’obiettivo minimo dei playoff, ma Walter De Raffaele si è rimesso in corsa e ora sa di avere il roster giusto per portare a termine il compito; aspettando che la diretta di Brindisi Tortona prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione nei temi principali di questa intrigante partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brindisi Tortona sarà parecchio complicata per la Happy Casa: la squadra pugliese ha dimostrato che, messa con le spalle al muro e senza certezze, può comunque rispondere in maniera positiva alle partite da dentro o fuori e comunque è stata brava ad approfittare di una situazione che a Pesaro rischia di trasformarsi in una polveriera. Brindisi doveva vincere e ha vinto: dal successo della Vitrifrigo Arena può cominciare a costruire l’impresa della salvezza, ma chiaramente adesso dovrà performare come ha fatto vedere domenica scorsa e avere un passo decisamente migliore.

Lo stesso discorso si può applicare a Tortona, come visto in precedenza: naturalmente parliamo di classifica e obiettivi diversi ma anche la Bertram aveva perso le sue convinzioni ed è dovuta passare dall’esonero dell’allenatore, adesso sembra che i piemontesi si siano rimessi a correre e ben conosciamo il valore del roster, cui in corsa è stato aggiunto quel Colbey Ross che l’anno scorso con Varese era stato MVP di regular season. Se son rose fioriranno, le ultime prestazioni sono state convincenti e dunque Tortona ha ripreso a marciare verso i playoff, come detto obiettivo minimo in stagione.











