DIRETTA PESARO BRINDISI/ Video streaming tv: partita da ex per Meo Sacchetti (Serie A1, 28 gennaio 2024)

PESARO BRINDISI: L’EX DI GIORNATA

Nella diretta di Pesaro Brindisi c’è ovviamente anche un ex: si tratta di Meo Sacchetti, che da nemmeno un mese ha preso il posto di Maurizio Buscaglia sulla panchina della Vuelle. A dire il vero l’esperienza di Sacchetti con Brindisi è stata breve e non troppo entusiasmante: nel novembre precedente era stato esonerato a sorpresa da Sassari, portata a vincere scudetto, Coppa Italia e Supercoppa e a partecipare all’Eurolega, e all’inizio della nuova stagione (2016-2017) si era accasato in Puglia dovendo sostituire una figura importante come Piero Bucchi, lui pure autore di un grande ciclo con Brindisi.

DIRETTA/ Carrarese Torres (risultato 2-0) video streaming tv: Palmieri raddoppia! (Serie C, 28 gennaio 2024)

Alla fine, la New Basket era arrivata nona in Serie A1 mancando i playoff; si era comunque qualificata per la Final Eight di Coppa Italia ma era stata eliminata al primo turno. Rescisso il contratto, Sacchetti aveva firmato con Cremona dopo una manciata di giorni, e con la Vanoli avrebbe riscritto la storia della società: semifinale playoff e soprattutto vittoria della Coppa Italia, primo e ancora unico trofeo nella bacheca di Cremona. Oggi Sacchetti ha il compito di salvare Pesaro che si trova in una brutta situazione di classifica, vedremo come si comporterà contro la sua ex squadra che è messa ancora peggio… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Vicenza Virtus Verona risultato live, streaming video tv: ci siamo! (Serie C, 28 gennaio 2024)

DIRETTA PESARO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Questa diretta di Pesaro Brindisi sarà visibile in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online di Dazn, altrimenti si potrà seguire il playbyplay sul sito ufficiale della Lega per tutte le statistiche in tempo reale.

PESARO BRINDISI: UNA SFIDA CALDISSIMA!

L’attesa è palpabile per la diretta di Pesaro Brindisi, in programma oggi 28 gennaio alle ore 18 presso il Vitifrigo. La gara riveste un’importanza fondamentale per entrambe le squadre, poichè sono tutte e due coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione in Serie A1. I padroni di casa, avranno il sostegno del proprio pubblico e cercheranno di sfruttare l’ambiente favorevole per ottenere una vittoria che dia sopratutto morale.

Diretta/ Alessandria Arzignano (risultato finale 0-0): pareggio senza gol! (Serie C, oggi 27 gennaio 2024)

I pugliesi invece arrivano alla partita con la consapevolezza di dover capitalizzare sulle eventuali debolezze avversarie per portare a casa un risultato che potrebbe fare la differenza nella stagione brindisina. Per questo ricordiamo sempre che in un campionato non bisogna mai vedere solo gli scontri al vertice, perché anche le lotte della parte destra della classifica non sono da meno, soprattutto in un campionato così equilibrato come quello italiano.

DIRETTA PESARO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Pesaro Brindisi per spostarci sui recenti risultati delle due squadre. Pesaro, nonostante giochi nel proprio palazzetto, ha attraversato un periodo difficile con ben cinque sconfitte consecutive. Dall’altra parte vediamo un Brindisi che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Ma almeno arriva da una vittoria che potrebbe aver dato morale.

Nonostante la difficile posizione in classifica, la squadra è riuscita a ottenere una vittoria nelle ultime cinque partite, dimostrando di poter competere anche contro avversari di alta classifica, come nel caso del successo contro Brescia, la capolista del torneo. Sarà stata forse fortuna o un momento no della capolista a portare la vittoria? Questa partita sicuramente saprà darci una risposta o aiutarci nel trovarla, vi consigliamo di rimanere collegati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA