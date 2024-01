DIRETTA/ Tortona Reggio Emilia/ (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (28 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo per vivere la diretta di Tortona Reggio Emilia. Abbiamo detto in precedenza che Walter De Raffaele ha avuto a che fare con la Unahotels (all’epoca Grissin Bon) in un periodo nel quale la sua Venezia e la Reggiana si contendevano anche lo scudetto; Reyer e Reggio Emilia hanno disputato una straordinaria serie di semifinale playoff terminata con la qualificazione degli emiliani per 4-3, ma eravamo nella stagione 2014-2015 e il coach di Venezia era Carlo Recalcati. De Raffaele però era presente, perché come già accennato era vice da qualche anno; ricorda dunque molto bene quella serie, in seguito non ha avuto modo di vendicarsi direttamente.

Diretta/ Reggio Emilia Cremona (risultato finale 78-71): successo casalingo (21 gennaio 2024)

Infatti, per quanto la sua Reyer abbia vinto due scudetti, nei playoff non ha più affrontato una Reggio Emilia che nel frattempo era calata fino a diventare una squadra anche a rischio retrocessione; oggi De Raffaele ritrova una Unahotels competitiva per la post season ma è lui che deve guardarsi ancora le spalle, il proseguimento della stagione ci dirà come potrebbero andare le cose ma ora è tempo di parlare di attualità e dunque lasciare ogni discorso al parquet del PalaFerraris, perché qui è davvero tutto pronto e di conseguenza la palla a due di Tortona Reggio Emilia si può davvero alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato finale 75-69): vittoria al cardiopalma! (basket A1, 21 gennaio 2024)

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Reggio Emilia non sarà disponibile, perché questa partita non è stata inserita nel pacchetto delle tre che per questa 18^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Scafati Reggio Emilia (risultato finale 102-76): Rivers fa 28, la Givova domina! (14 gennaio 2024)

TORTONA REGGIO EMILIA: BERTRAM IN RIPRESA!

Tortona Reggio Emilia è in diretta dal PalaFerraris di Casale Monferrato, alle ore 18:30 di domenica 28 gennaio: la partita è valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. La Bertram Tortona è in ripresa: lo ha fatto capire la vittoria contro Venezia che era prima in classifica, una dimostrazione di come questa squadra possa ripartire dopo il cambio di allenatore e confermare la sua partecipazione ai playoff per la terza stagione consecutiva, anche se la falsa partenza ha le sue conseguenze e per il momento i piemontesi sono fuori dalle prime otto della classifica.

Ci è dentro invece Reggio Emilia, che continua a correre: la Unahotels ha battuto anche Cremona e ha così confermato la sua sesta posizione, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia ha già rappresentato un ottimo traguardo ma ora ovviamente la Reggiana vuole anche tornare a disputare la post season, proseguendo così nel suo percorso di crescita. Sarà interessante assistere alla diretta di Tortona Reggio Emilia, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali legati alla partita del PalaFerraris.

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Tortona Reggio Emilia vivremo una partita incerta ed equilibrata, perché la Unahotels fino a questo momento ha fatto meglio mostrandosi squadra solida e da playoff, ma la Bertram arriva da due stagioni scintillanti e, nonostante l’avvio negativo e l’esonero di Marco Ramondino, ha davvero tutto per centrare nuovamente i playoff e riscattare non solo la mancata qualificazione alla Coppa Italia – finora sempre giocata – ma anche la bruciante eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray.

Da vedere allora se Tortona sarà in grado di approfittare della seconda partita consecutiva in casa per fare un altro step in classifica; dall’altra parte Reggio Emilia può anche migliorare la sua posizione in classifica perché davanti il ritmo non è straordinario, dunque l’obiettivo della Unahotels per la fine della regular season, oltre ovviamente a timbrare i playoff, potrebbe essere quello di garantirsi almeno il primo turno con il fattore campo a favore. Il traguardo da centrare passa anche dalla trasferta del PalaFerraris di Casale Monferrato, tra poco scopriremo insieme come andranno le cose in questa partita di Serie A1 molto interessante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA