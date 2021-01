Diretta Brindisi Trento/ Streaming video tv, rilancio Happy Casa? (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TRENTO: CRISI HAPPY CASA O…?

Brindisi Trento, partita che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Christian Borgo e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 19:00 di domenica 3 gennaio: anche al PalaPentassuglia tornano le emozioni del campionato di basket Serie A1 2020-2021, la partita è valida per la 14^ giornata e, forse per la prima volta dall’inizio della stagione, la Happy Casa si trova ad affrontare un periodo di difficoltà. Non possiamo certamente chiamarla crisi visto che si tratta pur sempre della squadra seconda in classifica, ma due sconfitte consecutive non erano ancora capitate e ora i pugliesi dovranno dimostrare che sia solo un incidente di percorso, di quelli che capitano nell’arco di un torneo lungo e nel quale sono previsti i playoff; la Dolomiti Energia invece torna in campo dopo aver mancato l’appuntamento dell’ultimo turno – avrebbe dovuto sfidare Roma – e con una classifica tutto sommato positiva, che parla di una piena lotta per arrivare ai playoff. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brindisi Trento; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi che sono legati alla serata del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: di conseguenza l’unico modo per seguire questa partita è quello di aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che come sappiamo fornisce la visione – in diretta streaming video – di tutte le gare del campionato di Serie A1. Il sito ufficiale www.legabasket.it mette invece a disposizione le informazioni utili: troverete la consultazione libera del tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori impegnati sul parquet, ma anche calendario e classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA BRINDISI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Trento ci porta dunque a considerare il momento della Happy Casa: la squadra pugliese ha destato grande sensazione con le sue dieci vittorie consecutive, e ancor più perché la striscia è arrivata in doppia cifra con la splendida affermazione del Mediolanum Forum, contro una Milano che fino a quel momento, contando anche la Supercoppa di agosto e settembre, aveva vinto tutte le 18 partite disputate in ambito nazionale. Da lì in avanti però, operato l’aggancio e il virtuale sorpasso in testa alla classifica, Brindisi si è come seduta: ha perso in casa contro Pesaro e poi è caduta in volata a Cremona, pagando sicuramente lo sforzo profuso e il doppio impegno da portare avanti (la squadra è impegnata in Champions League). Come detto, due sconfitte in fila in un campionato di 30 giornate che prevede i playoff non è certamente un bilancio che possa far preoccupare, ma è chiaro che adesso Vitucci sia chiamato a rispondere per non perdere la sua piazza in graduatoria; Trento aveva perso a Trieste nel suo ultimo impegno e allo stesso modo cerca riscatto, i playoff sono tornati alla portata per Nicola Brienza ma la concorrenza è folta e competitiva, dunque è per questo che bisognerà cercare di sbagliare il meno possibile da qui in avanti. A cominciare da stasera, per quanto difficile possa essere…



