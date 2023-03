Diretta Brindisi Treviso/ Streaming video tv: a caccia del posto playoff! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TREVISO: DUE SQUADRE IN SALUTE!

Brindisi Treviso verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Andrea Valzani: alle ore 18:30 di domenica 26 marzo il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un match tra due squadre in salute: la Happy Casa prosegue la sua rincorsa verso un posto ai playoff che avrebbe se la regular season terminasse oggi, anche nell’ultimo turno ha vinto in scioltezza (sul parquet di Napoli) e sta tornando quella corazzata che di fatto avevamo conosciuto fino a circa un anno fa.

Attenzione però alla rinascita di Treviso, che ha battuto in volata Scafati e ha confermato il suo momento positivo: clamorosamente la NutriBullet, potere anche della classifica corta, si è portata a soli due punti dall’ottavo posto e dunque adesso può addirittura sognare di tornare alla post season dopo due anni, pur se deve ancora guardarsi le spalle. Sarà molto interessante assistere alla diretta di Brindisi Treviso e scoprire chi si prenderà la vittoria; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Treviso non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per la 23^ giornata di Serie A1. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

DIRETTA BRINDISI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Brindisi Treviso con tanto interesse: la partita è sempre speciale per Frank Vitucci che per tanti anni è stato assistente sulla panchina della Benetton ma poi per un breve periodo ne è anche stato head coach, prima che la sua carriera prendesse altre strade. Adesso Vitucci è un veterano nella Happy Casa che può portare una volta di più ai playoff: le difficoltà di inizio anno sembrano davvero superate e tutte le avversarie dovranno fare attenzione, perché il roster di Brindisi ha la qualità giusta per prendersi anche una semifinale che poi proverebbe a giocarsi.

Treviso è sempre stata nei piani bassi della classifica, non riuscendo a fare risultati costanti; la società è stata senza ombra di dubbio lungimirante nel dare fiducia a un allenatore giovane come Marcelo Nicola, che l’anno scorso ha avuto il merito di salvare la squadra in corso d’opera, e adesso l’ex bandiera della Benetton si gode i frutti del suo lavoro perché le ultime vittorie hanno avvicinato la NutriBullet alla zona playoff. Certo, come già detto per Treviso il discorso salvezza è tutt’altro che chiuso, ma rispetto a poche settimane fa la graduatoria e la situazione della squadra veneta sono ben diverse e ci si potrebbe anche divertire…











