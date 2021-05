Diretta Brindisi Trieste/ Streaming video Rai: iniziano i quarti playoff! (gara-1)

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: VITUCCI APRE LA CAVALCATA!

Brindisi Trieste verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denis Quarta e Christian Borgo: alle ore 20:45 di giovedì 13 maggio il PalaPentassuglia ospita gara-1 dei quarti playoff di basket Serie A1 2020-2021. Finalmente la Happy Casa arriva alla resa dei conti: dopo la straordinaria regular season, in cui ha concretamente accarezzato l’idea di prendersi la prima testa di serie, la squadra pugliese sa che ora deve resettare tutto, fare come se non fosse successo nulla e iniziare a macinare gioco nei playoff, perché questo è di fatto un altro campionato.

Si parte comunque, per Brindisi, da una situazione di straordinaria realtà e dunque vedremo cosa succederà. L’Allianz realisticamente è già contenta di aver timbrato la post season, ma chiaramente arrivata a questo punto sa di aver poco da perdere; naturalmente proverà a fare il colpo grosso, dovrà vincere almeno una partita in trasferta e il momento migliore per farlo sarebbe gara-1, sfruttando magari un avversario non del tutto centrato. Vedremo come andrà, intanto aspettando la diretta di Brindisi Trieste proviamo anche a tracciare i temi principali legati alla partita.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trieste sarà trasmessa su Rai Sport + HD, al numero 57 del digitale terrestre: sarà dunque questo uno degli appuntamenti in chiaro per il primo turno dei playoff, ricordando ovviamente la possibilità di visitare il sito o l’app di Rai Play (senza costi aggiuntivi) per la mobilità. In alternativa, c’è sempre la piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare di basket A1, e dunque anche dei playoff: per questo servizio, che è in diretta streaming video, è però richiesta la sottoscrizione di un abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Trieste rappresenta una serie tutt’altro che scontata: la Happy Casa chiaramente parte con i favori del pronostico per la stagione che ha condotto, una cavalcata stupenda con tanta costanza e strisce di vittorie anche impressionanti. In pochi si aspettavano che potesse rivaleggiare con le big di questo campionato, ma è quello che la squadra di Frank Vitucci ha fatto; adesso con il fattore campo (anche nell’eventuale semifinale) e la possibilità di vincere in casa per qualificarsi la Happy Casa vuole evitare di sprecare quanto fatto fino a questo momento. Trieste ci crede: Eugenio Dalmasson ha fatto un lavoro straordinario in questa stagione, riuscendo a ridare certezze al gruppo e, con l’innesto dei nuovi, mostrandosi sempre competitiva per un posto nei playoff. Alla fine il traguardo è stato centrato anche in anticipo; nell’ultima giornata, battendo la Fortitudo Bologna è stato anche difeso il settimo posto che ha portato a questo accoppiamento con Brindisi. Una squadra sicuramente di altro livello, ma i giuliani possono preparare il colpo grosso…



