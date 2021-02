Diretta Brindisi Trieste/ Streaming video tv: Happy Casa favorita ma… (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: VITUCCI VUOLE CONFERME

Brindisi Trieste è in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 20:30 di sabato 27 febbraio: si tratta di uno dei tre anticipi nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Archiviata la Coppa Italia, le due squadre tornano a giocare in un torneo che potrebbe vederle qualificate ai playoff: ormai certa la partecipazione della Happy Casa che continua il suo inseguimento a Milano ma potrebbe accontentarsi del secondo posto così da avere il fattore campo a favore anche in una eventuale semifinale, mentre l’Allianz entra nel turno con la settima posizione ma anche una folta concorrenza da superare.

Naturalmente, avendo citato la Final Eight, possiamo dire che poco fa questa partita ha rappresentato il quarto di finale al Mediolanum Forum: ha vinto la squadra pugliese, che però non ha dato seguito a quel successo. Ora mettiamoci in attesa della diretta di Brindisi Trieste, provando nel frattempo a valutare quelli che potrebbero essere alcuni temi principali legati a una partita che è importante per entrambe le compagini che si incroceranno sul parquet del PalaPentassuglia, con la Happy Casa favorita ma che si dovrà sudare la vittoria.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Brindisi Trieste non è una di quelle che la nostra televisione trasmetterà per questa giornata di campionato: l’appuntamento per seguire questa partita sarà allora con la piattaforma Eurosport Player, alla quale dovrete essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Possiamo poi aggiungere che il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, mette liberamente a disposizione le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore) e sul campionato, dalla classifica alle statistiche di rendimento passando per notizie e contenuti multimediali.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Trieste atto secondo, potremmo dire: chiaramente questa è la terza partita stagionale essendoci stata anche l’andata, ma due settimane fa le due squadre si sono appunto incrociate in Coppa Italia. La Happy Casa aveva fatto valere la sua superiorità riuscendo a vincere in maniera anche abbastanza netta, ma poi si era fermata in semifinale contro Pesaro; Frank Vitucci dunque non è riuscito a replicare la finale che la sua squadra aveva disputato un anno fa, ma siamo ai dettagli perché in una competizione da dentro o fuori può succedere di tutto e il vero termometro dei pugliesi è il campionato, dove questo roster (cui si è aggiunto Josh Bostic, una firma non indifferente) sta dimostrando di potersela davvero giocare ad armi pari con le big e proverà a fare loro lo sgambetto. Trieste ha già ottenuto molto, per quelle che erano le premesse, qualificandosi alla Final Eight; adesso Eugenio Dalmasson chiederà ai suoi giocatori uno sforzo supplementare per provare a prendersi i playoff per la seconda volta nelle ultime due stagioni, come detto sono tante le avversarie da superare ma il gruppo ha le qualità per rimanere nelle prime otto, a patto che non cali l’intensità con cui ha giocato fino a oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA