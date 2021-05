Diretta Brindisi Trieste/ Streaming video tv: Happy Casa per il bis (gara-2 quarti)

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: VITUCCI VUOLE IL BIS

Brindisi Trieste, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Martolini e Giacomo Dori, sarà una partita con palla a due alle ore 20.45 di stasera, venerdì 14 maggio 2021, presso il PalaPentassuglia della città pugliese per gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. Si ripartirà stasera da quanto abbiamo visto ieri nel primo atto della diretta di Brindisi Trieste, una partita vinta piuttosto nettamente dai padroni di casa della Happy Casa Brindisi, che si erano infatti imposti con l’eloquente punteggio di 85-64 ai danni dell’Allianz Pallacanestro Trieste: la serie tra la seconda e la settima in classifica nella stagione regolare si è aperta dunque rispettando il pronostico in modo nettissimo, vedremo se Brindisi saprà cogliere il bis oppure se gli ospiti saranno in grado di regalarci un inatteso colpo di scena che potrebbe modificare le sorti dell’intera serie. Che cosa succederà in Brindisi Trieste?

DIRETTA BRINDISI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Trieste non sarà purtroppo disponibile, perché questa sarà la partita di gara-2 non trasmessa su alcun canale televisivo. Tuttavia, tifosi ed appassionati potranno fare riferimento alla diretta streaming video che sarà accessibile agli abbonati tramite Eurosport Player, punto di riferimento per seguire tutte le partite della Serie A di basket anche ai playoff.

DIRETTA BRINDISI TRIESTE: IL CONTESTO

Per avvicinarci alla diretta di Brindisi Trieste può naturalmente essere utile ricordare che cosa è successo appena ieri al PalaPentassuglia. Abbiamo già detto che i padroni di casa di Brindisi hanno vinto facilmente: in effetti, dopo un primo quarto piuttosto equilibrato, il secondo (22-10 per i pugliesi) ha lanciato in fuga Brindisi. Trieste ha tentato un minimo di reazione nel terzo quarto, presentandosi comunque agli ultimi dieci minuti con ben dodici lunghezze da recuperare, ma il finale è stato un monologo di Brindisi, per cui il passivo finale per gli ospiti giuliani è stato addirittura di 21 punti, dunque stasera Trieste dovrà davvero inventarsi qualcosa se vorrà giocarsi la vittoria con Brindisi. Magari per la Happy Casa potrebbe essere un problema giocare due partite consecutive dopo le recenti peripezie con il Covid che hanno ritardato l’intero finale della stagione regolare, ma Brindisi ha comunque le carte in regola per portarsi sul 2-0 e indirizzare la serie.

