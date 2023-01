Diretta Brindisi Varese/ Streaming video tv: Brase vuole la Final Eight! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VARESE: PARTITA DELICATA!

Brindisi Varese, in diretta dal PalaPentassuglia alle ore 17:00 di domenica 8 gennaio, rappresenta una bella partita nella 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. In leggera ripresa la Happy Casa, che lunedì scorso ha fatto il colpo a Trento aprendo nel migliore dei modi il suo anno solare: certamente Brindisi non è ancora al livello che potrebbe idealmente raggiungere, ma ha iniziato quanto meno a camminare e ora si aspetta che possa correre, così da raggiungere quel posto ai playoff che aveva incredibilmente mancato nella passata stagione.

L’obiettivo a breve termine di Varese è quello di tornare a giocare in Coppa Italia: le possibilità ci sono tutte, ma la sanguinosa sconfitta interna contro Tortona, scialacquando 11 punti di vantaggio al 30’, potrebbe essere determinante in negativo per una squadra che troppo spesso è crollata anche partendo da situazioni positive. Vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Brindisi Varese; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questa bella partita al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Varese non sarà una di quelle che per la 14^ giornata di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Brindisi Varese mette di fronte Frank Vitucci alla squadra sulla cui panchina ha avuto una straordinaria annata, vincendo il premio di miglior allenatore e conducendo i biancorossi alla finale di Coppa Italia e a gara-7 (persa in casa) della semifinale playoff in campionato. Fatto che però fa parte del passato: il presente ci parla di una Brindisi che ha bisogno di fare il definitivo salto di qualità, perché la classifica non è certo delle migliori e le partite perse nel girone di andata sono state tante, adesso però Vitucci sa di poter marciare a passo spedito e vuole innanzitutto confermare la vittoria di Trento.

Per quanto riguarda Varese, la Openjobmetis resta difficilmente decifrabile: ancora una volta ha perso una partita sul filo di lana, il ko casalingo contro Tortona potrebbe davvero aver affondato psicologicamente una squadra che aveva la vittoria in mano e sapeva che, anche grazie ai risultati sugli altri campi, la Coppa Itala era veramente ad un passo. Matt Brase dovrà essere bravo a lavorare sulla condizione dei suoi giocatori, deve fare i conti con qualche infortunio e, soprattutto, spera che le ottime cose mostrate nella prima parte di campionato possano essere confermate anche nella seconda metà della regular season.











