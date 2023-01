Diretta Varese Tortona/ Streaming video tv: un esame di maturità! (basket A1)

DIRETTA VARESE TORTONA: PER DIVENTARE GRANDI!

Varese Tortona si gioca in diretta al Palasport Lino Oldrini, con palla a due alle ore 19:30 di lunedì 2 gennaio: match davvero intrigante nella 13^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, le due squadre arrivano da una sconfitta con cui hanno chiuso l’anno solare ma, in termini generali, stanno facendo bene e sono chiamate a una sorta di esame di maturità. Vero soprattutto per la Openjobmetis, che ha stupito tutti per come ha approcciato il nuovo campionato; purtroppo coach Matt Brase affronta qualche infortunio di troppo e una settimana fa ha perso di schianto a Milano, sconfitta che comunque ci può stare.

Un po’ meno quella di Tortona, che avrebbe potuto tenere il passo delle due corazzate e invece si è fatta sorprendere da Treviso: ko interno deludente per una Bertram che comunque è sempre terza in classifica e di fatto qualificata alla Final Eight di Coppa Italia. Come detto la diretta di Varese Tortona potrebbe regalarci un bello spettacolo: scopriremo presto quello che succederà qui al Lino Oldrini, nel frattempo possiamo accomodarci e studiare alcuni dei temi principali che possono emergere da questa partita.

DIRETTA VARESE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Tortona non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non avremo un appuntamento di questo tipo. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VARESE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento la diretta di Varese Tortona è una delle partite più interessanti che la Serie A1 di basket può offrire. Naturalmente parliamo di due outsider con una storia assolutamente diversa, ma che in questa stagione sono riuscite a fare una sorta di salto di qualità: era già ottimo il livello dal quale arrivava Tortona, neopromossa terribile che ha bruciato le tappe della sua crescita e che si sta confermando anche nel corso di questo campionato, cosa non sempre semplice e che invece la Bertram sta facendo davvero bene, potendo contare su un roster non dissimile da quello con cui ha esordito nel massimo torneo.

Per quanto riguarda Varese, conosciamo la storia recente di una Openjobmetis che ha giocato pochissime volte i playoff, e che nelle ultimissime stagioni ha soprattutto pensato a salvarsi; è stata audace la scelta di affidarsi a un allenatore mai sbarcato in Europa come Matt Brase, ma per il momento Varese sta vincendo la scommessa. Adesso sarà naturalmente questione di tenere questo passo: intanto i prealpini potrebbero arrivare alla Final Eight di Coppa Italia, poi in primavera i tifosi sperano di tornare ai playoff e giocarsi le proprie carte, anche se lo scudetto per ora resta una chimera.











