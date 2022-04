DIRETTA BRINDISI VARESE/ Video streaming tv: ecco il grande ex della partita

DIRETTA BRINDISI VARESE: IL GRANDE EX

Nella diretta di Brindisi Varese abbiamo già citato il grande ex: una sola stagione per Frank Vitucci con la Openjobmetis, ma era stato un anno di grande intensità che era culminato nella vittoria della regular season e in una finale di Coppa Italia, con l’aggiunta della semifinale playoff persa contro Siena in gara-7, giocata in casa dopo aver espugnato il PalaEstra con il buzzer beater. Ne abbiamo parlato tante volte in passato; oggi possiamo ricordare che Varese i playoff li aveva giocati anche l’ano prima, ma con l’ottava posizione in regular season e una sconfitta per 1-3 contro la stessa Montepaschi.

In panchina c’era Carlo Recalcati, allenatore dell’ultimo scudetto (nel 1999) e poi battuto con la sua Venezia dallo stesso Vitucci 12 mesi più tardi. Quella Varese aveva chiuso la sua stagione con 17 vittorie e 15 sconfitte; l’anno seguente aveva ottenuto, con 16 partecipanti, un record di 23-7 migliorando del 23,6% la sua regular season, e vivendo la migliore stagione (comprese quelle che sono venute dopo) dal tricolore. Insomma, con Vitucci una grande corsa, ma poi il coach aveva accettato l’offerta di Avellino e anche lui ha impiegato del tempo per tornare sulla breccia, dovendo aspettare che arrivasse Brindisi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Brindisi Varese non è una di quelle che per questa 25^ giornata di campionato sono trasmesse dai canali della nostra televisione. L’appuntamento per la visione del match rimane quello con la piattaforma Discovery Plus: il broadcaster è come sappiamo il fornitore ufficiale della Serie A1, e per avere accesso alle immagini in diretta streaming video dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Possiamo inoltre ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sull’incontro, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRINDISI VARESE: IN DUE PER IL RISCATTO!

Brindisi Varese sarà in diretta al PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 17:00 di domenica 3 aprile: sfida valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, sarà anche l’ennesimo incrocio tra Frank Vitucci e il suo passato più glorioso, per quanto breve sia stato. Parlando di attualità invece le due squadre hanno bisogno di risalire la corrente: sono 22 i punti della Happy Casa che però partiva con altri obiettivi, ha vissuto un periodo difficile e anche domenica scorsa ha perso, sconfitta a sorpresa da Napoli e dunque ancora a caccia dell’obiettivo playoff, sapendo che mancarli sarebbe quasi un fallimento.

Della Openjobmetis dobbiamo dire che dopo le sette vittorie in otto partite sono arrivate due sconfitte consecutive: una in casa contro Pesaro e l’altra nel derby di Milano, ma in entrambi i casi la squadra aveva qualche assenza pesante (e vincere al Forum è un’impresa per chiunque) e dunque le attenuanti del caso ci sono. Vero è che però resta lo zero nei punti fatti, dunque i lombardi devono risalire la corrente anche solo per salvarsi, perché il traguardo non è stato tagliato. Vedremo allora cosa ci dirà questa diretta di Brindisi Varese; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui suoi temi principali.

DIRETTA BRINDISI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora alla diretta di Brindisi Varese: per Vitucci mai una partita indifferente visto quello che aveva fatto nell’unica stagione passata sotto le Prealpi, ma poi il tecnico veneto ha saputo costruire una corazzata anche con la Happy Casa che l’anno scorso ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Ripetersi è sempre complicato e Vitucci lo ha scoperto sulla sua pelle; per sopperire a qualche difficoltà di troppo Brindisi ha riportato in Puglia D’Angelo Harrison, e con lui va ora all’assalto di quei playoff che sono tutt’altro che raggiunti, perché la concorrenza è serrata e soprattutto, come già visto, la squadra sta faticando più del dovuto a trovare il suo ritmo.

Della concorrenza per la post season fa parte anche Varese, trasformata totalmente dalla cura di Johan Roijakkers: la rivoluzione tecnica che ha riguardato anche l'intero quintetto titolare ha funzionato, e adesso però queste due sconfitte recenti devono essere assorbite se si vorrà davvero provare a qualificarsi ai playoff. Impresa complicata, certamente alla portata della Openjobmetis vista nel girone di ritorno ma, come detto, con l'incognita di una salvezza da conquistare e che potrebbe tornare a essere un tema pressante. Aspettiamo quindi l'esito della diretta di Brindisi Varese per saperne di più…











