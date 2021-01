Diretta Venezia Reggio Emilia/ Streaming video Rai: obiettivo Final Eight (basket A1)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: SFIDA INTRIGANTE

Venezia Reggio Emilia viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Dario Morelli: alle ore 20:45 di domenica 10 gennaio questa partita chiude il programma della 15^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Reyer ha dato forti segnali di ripresa avendo ritrovato il gruppo al completo: dopo aver vinto in volata a Treviso ha sostanzialmente blindato la sua qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, anche se ufficialmente la deve ancora strappare e dunque ha la necessità di vincere questa sera al Taliercio, pur se potrà essere favorita dagli incroci di calendario.

Record positivo per gli orogranata, mentre la Unahotels ha vinto una partita in meno e, per la classifica avulsa, non potrebbe giocare la Coppa: per questo motivo ai ragazzi di Antimo Martino serve un colpo esterno per risalire la corrente e sfruttare le sconfitte altrui, purtroppo per gli emiliani nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro Sassari a complicare i piani. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Venezia Reggio Emilia, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, in chiaro per tutti anche sul sito o sull’app di Ray Play senza costi aggiuntivi; in alternativa, come per tutte le altre partite del campionato di basket, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che, appunto, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi consultabili liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche i contenuti multimediali e la classifica del campionato. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Reggio Emilia ci presenta una partita che per la Reyer potrebbe significare archiviare il primo obiettivo stagionale; sarebbe meglio dire il secondo, perché in ordine cronologico veniva prima la qualificazione alla Top 16 di Eurocup che è stata mancata, soprattutto a causa del focolaio di Coronavirus che ha decimato il roster proprio nel momento decisivo. È stato comunque un flop soprattutto per quanto si era visto prima, ma il 2020-2021 degli orogranata non è ancora da buttare: anzi, restano comunque Coppa Italia e scudetto e, secondo le ultime uscite, è chiaro che questo gruppo è ancora in grado di lottare alla pari con le corazzate d’Italia e pronta a giocarsi i traguardi prefissati. Abbiamo più volte detto in passato che Reggio Emilia ha iniziato il campionato in maniera anche migliore rispetto a quelle che erano le aspettative; adesso si tratta di confermare questo trend, mettersi subito alle spalle l’ultima sconfitta maturata in casa e provare a prendersi la qualificazione alla Final Eight, un obiettivo che certificherebbe ancor più il buon lavoro di un Martino che già alla Fortitudo Bologna aveva mostrato di poter essere un valore aggiunto dalla panchina. Si tratta di un match intrigante, nel quale la Reyer parte favorita ma che potrebbe essere più equilibrato di quanto si pensi, tra poche ore il parquet del Taliercio fornirà la sua risposta…



