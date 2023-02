Diretta Brindisi Verona/ Streaming video tv: la Happy Casa è in salute! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VERONA: VITUCCI VEDE I PLAYOFF!

Brindisi Verona si gioca in diretta al PalaPentassuglia, con palla a due alle ore 19:00 di domenica 12 febbraio: siamo nella 19^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, e questo match rappresenta una bella occasione per la Happy Casa che, reduce dal colpo di Venezia, si è rimessa totalmente in corsa per i playoff dopo aver mancato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, e sa bene che da qui in avanti ogni singola partita conterà molto vista la folta concorrenza, con la quale Brindisi dovrà fare i conti non sbagliando almeno le gare interne contro squadre sulla carta inferiore.

Come è Verona, con tutto il rispetto: la Scaligera continua a perdere colpi e la classifica si fa pericolosa, la sconfitta incassata in casa contro Treviso è stata pesante sia per come è maturata (16 punti di distacco) che per il fatto che si trattasse di una sfida diretta per la salvezza. Per Alessandro Ramagli i margini cominciano a farsi davvero esigui: vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Verona, nel frattempo facciamo un rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA BRINDISI VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Verona non è una di quelle che per la 19^ giornata del campionato sono disponibili sui canali della nostra televisione; tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell’offerta di DAZN. Dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video (alla piattaforma DAZN bisogna essere abbonati), in più bisogna aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario del campionato con tutti i suoi numeri statistici.

DIRETTA BRINDISI VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Al PalaPentassuglia la diretta di Brindisi Verona si presenta come intrigante ma anche delicata: certamente per la Tezenis, una squadra che fatica a trovare il giusto ritmo e deve certamente convivere con avversarie che sono più pronte a giocare in questa categoria. Il roster che Verona ha costruito è sicuramente interessante, ma la classifica al momento ci dice che la retrocessione è un timore più che concreto: i veneti devono iniziare a vincere anche qualche partita fuori casa per fare il reale salto di qualità, e dunque anche stasera dovranno andare a caccia del colpo grosso.

Brindisi invece è anche forte del ritorno di D’Angelo Harrison: per il momento il playmaker non è ancora quello scintillante giocatore che avevamo ammirato due stagioni fa, ma va ricordato che di fatto è stato fuori nove mesi e dunque deve ancora integrarsi dal punto di vista fisico, superando anche la paura di un nuovo infortunio. Il suo contributo alla causa comunque si è già notato, e con lui nel motore Vitucci sa bene che i playoff sono alla portata al netto della concorrenza che certamente non rimarrà a guardare.











