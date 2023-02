Diretta Verona Treviso/ Streaming video tv: derby veneto (Serie A basket)

Verona Treviso, diretta dagli arbitri Attard, Grigioni e Gonella dal AGSM Forum naturalmente di Verona, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, sabato 4 febbraio 2023, dal momento che il derby veneto sarà l’anticipo televisivo per la diciottesima giornata di Serie A, cioè il terzo turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. Basta un breve sguardo alla classifica per ricordare che la diretta di Verona Treviso sarà un derby delicatissimo per la zona salvezza, dal momento che Tezenis Verona e Nutribullet Treviso Basket sono appaiate a quota 12 punti ed insieme a Napoli compongono il terzetto che precede solamente il fanalino di coda Reggio Emilia, che ha una vittoria in meno.

La conseguenza è facile da capire: il cammino naturalmente sarà ancora lungo per entrambe le formazioni, tuttavia chi riuscirà a vincere oggi il derby veneto potrà almeno tirare un sospiro di sollievo, mentre per gli sconfitti la situazione si farà ancora più brutta, anche dal punto di vista psicologico. Ecco allora che la posta in palio stasera in riva all’Adige sarà davvero alta, un motivo in più per scoprire con grande interesse che cosa ci dirà la diretta di Verona Treviso…

DIRETTA VERONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Treviso sarà disponibile, dal momento che si tratterà della prima partita delle due trasmesse su Eurosport 2 per gli abbonati in questa giornata della Serie A di basket. Inoltre ricordiamo che tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Verona Treviso, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Verona Treviso, ricordiamo innanzitutto che sia gli scaligeri padroni di casa della Tezenis Verona sia gli ospiti della Nutribullet Treviso Basket vantano finora sei vittorie a fronte di undici sconfitte in questo campionato, essendo appaiate con 12 punti in classifica. Verona non fa particolari distinzioni tra casa e trasferta, dal momento che ha un bilancio di 3-5 nelle otto partite giocate a Verona e 3-6 nelle nove giocate lontano da casa, compresa la sconfitta di settimana scorsa sul campo della Virtus Bologna, comunque più che dignitosa perché con soli cinque punti di scarto (87-82).

Verrebbe da pensare che un’altra prestazione di quel genere potrebbe bastare per la vittoria stasera, contando anche sul fattore campo contro una Treviso che arriva dalla sconfitta casalinga per 79-87 al cospetto di Tortona. Inoltre, i trevigiani patiscono un po’ di più i match in trasferta, dal momento che lontano da Treviso la Nutribullet ha vinto solamente due volte, a fronte dei quattro successi ottenuti fra le mura amiche. Questo potrebbe essere naturalmente un vantaggio per la Tezenis, ma il derby si annuncia comunque intenso: attendiamo con ansia la palla a due della diretta di Verona Treviso…











