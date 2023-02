Diretta Venezia Brindisi/ Streaming video tv: importante per i playoff! basket A1)

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: SFIDA NEI PIANI ALTI!

Venezia Brindisi viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni e Alessandro Nicolini: l’appuntamento è alle ore 12:00 di domenica 5 febbraio per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Torna il lunch match, che è particolarmente interessante: Frank Vitucci torna nella sua città e cercherà conferma dopo aver battuto Reggio Emilia, una vittoria che lo ha proiettato al settimo posto di una classifica davvero corta e nella quale è davvero tutto possibile, come del resto la stessa Reyer sta imparando a proprie spese nelle ultime settimane.

Dopo aver perso in casa contro Trieste, Venezia è caduta anche a Scafati: un ko che ha lasciato gli orogranata in ottava posizione, in un gruppetto che oltre alla stessa Happy Casa comprende anche l’Allianz e Sassari, andando così a ingarbugliare ancor più la corsa ai playoff che quest’anno nemmeno Walter De Raffaele può dare per scontati. Aspettando allora che la diretta di Venezia Brindisi prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brindisi non sarà una di quelle che per la 18^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Brindisi è una partita delicata: la Reyer si è qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e lo ha fatto anche in maniera brillante – cioè in anticipo – ma adesso le due sconfitte consecutive hanno generato una situazione cui bisogna stare attenti, perché come detto c’è davvero tanta concorrenza per i playoff e alcune squadre che inizialmente avevano faticato (Trieste su tutte) adesso si sono pienamente rilanciate e possono concretamente entrare nelle prime otto della classifica. Venezia tra l’altro ha perso anche in Eurocup contro l’Olimpia Lubiana, ko sanguinoso per la graduatoria.

Brindisi in Coppa Italia non ci sarà, pur essendo rimasta in corsa fino all’ultimo; la Happy Casa però appare in decisa ripresa e questo senz’altro va anche ascritto al ritorno di D’Angelo Harrison, che la società pugliese ha voluto aspettare convinta che potesse essere il giocatore giusto per portare quel quid in più. I playoff mancati l’anno scorso possono essere centrati in questa stagione, ma anche nel caso di Brindisi ovviamente bisogna dire che non sarà affatto semplice andare a prenderli. Anche per questo dunque la diretta di Venezia Brindisi sarà particolarmente importante…











