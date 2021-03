Diretta Brindisi Virtus Bologna/ Streaming video tv: chi è l’anti Milano? (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: UN BIG MATCH!

Brindisi Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Valerio Grigioni, si gioca alle ore 20:00 di sabato 13 marzo: appuntamento straordinario quello del PalaPentassuglia, perché nella 22^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 si affrontano le due squadre che occupano la seconda posizione in classifica, e che dunque possono ancora sperare di agganciare Milano o comunque evitarla fino all’eventuale finale scudetto.

C’è una sola differenza, che però potrebbe essere sostanziale: la Happy Casa ha già riposato (quando avrebbe dovuto incrociare Roma) mentre la Segafredo si deve ancora fermare, virtualmente dunque i pugliesi potrebbero essere in vantaggio e, concretamente, lo sono già avendo ottenuto la vittoria nella partita di andata, espugnando il parquet emiliano nel corso della straordinaria striscia di 10 successi. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo fare una breve valutazione su quelli che saranno i temi principali legati alla splendida partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Virtus Bologna viene trasmessa su Eurosport, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati che troveranno questo canale sul digitale terrestre; come sempre abbiamo poi un’alternativa che è quella della piattaforma Eurosport Player, al cui servizio bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Rimandiamo anche al sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, dal tabellino play-by-play al boxscore aggiornato in tempo reale fino alle classifiche e statistiche del torneo e dei giocatori che vi sono impegnati.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Virtus Bologna rappresenta una delle migliori partite che il campionato di Serie A1 possa offrire al momento: in settimana entrambe le squadre hanno giocato e vinto nelle coppe europee sia pure in contesti diversi. La Segafredo ha demolito Bourg en Bresse chiudendo da imbattuta anche la Top 16 di Eurocup e avanzando ai quarti con uno stratosferico 16-0; la Happy Casa ha invece colto un’importantissima vittoria contro il Pinar Karsiyaka, vendicando la prima sconfitta nei playoff di Champions League e restando ampiamente in corsa. Rispetto al match che si era giocato all’andata qualcosa è cambiata: Brindisi si presenta ancora senza il suo leader D’Angelo Harrison mentre la Virtus Bologna ha aggiunto un Marco Belinelli che per questo contesto è un grande lusso, soprattutto perché adesso si è messo in ritmo e può davvero fare la differenza. Il resto ce lo racconterà il parquet del PalaPentassuglia, non vediamo l’ora che si giochi…



