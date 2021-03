Diretta Virtus Bologna Bourg en Bresse/ Streaming video tv: tutto deciso (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE: V NERE PER L’IMBATTIBILITÀ

Virtus Bologna Bourg en Bresse sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski e Vasiliki Tsaroucha: si gioca alle ore 20:30 di martedì 9 marzo e rappresenta l’ultima giornata della Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Una partita che ormai non ha più interesse di classifica, perché nel gruppo G è tutto già deciso: vincendo all’overtime contro l’Olimpia Lubiana la Segafredo, che era già qualificata ai quarti, ha continuato il suo percorso immacolato strappando anche il primo posto aritmetico.

Dall’altra parte, i francesi hanno sempre perso e sono già eliminati: dunque, si giocherà solo per sistemare le statistiche ma l’intensità potrebbe non essere quella dei giorni migliori; ad ogni modo vedremo quello che ci riserverà la diretta di Virtus Bologna Bourg en Bresse, aspettando che le due squadre calchino il parquet possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi principali che ci verranno forniti dalla serata di Eurocup alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bourg en Bresse non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come sappiamo, tutte le partite di Eurocup vengono fornite in mobilità. La diretta streaming video sarà consentita dunque sul portale Eurosport Player, previa sottoscrizione di un abbonamento; ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili sulla partita – tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale – e le notizie sulle classifiche del torneo e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo visto che il contesto in cui si giocherà Virtus Bologna Bourg en Bresse è “rilassato”: non ci sono più interessi se non quello di provare a vincere, cosa che aiuta e soddisfa sempre, anche perché comunque Sasha Djordjevic – che sa di essere il principale candidato alla vittoria della Eurocup – tiene particolarmente a qualificarsi ai quarti da imbattuto (il record della Segafredo salirebbe a 16-0) mentre dall’altra parte Bourg en Bresse, che ha rappresentato una grande sorpresa nella prima fase riuscendo a qualificarsi per la Top 16, è già eliminata ma se non altro può salutare la competizione prendendosi una vittoria in questo turno, e soprattutto sarebbe ricordata come la prima squadra (e magari l’unica) ad aver inflitto una sconfitta alle V nere. Sono motivazioni che per qualche giocatore possono contare, e a questi livelli si gioca sempre e comunque per vincere; non ci stupiremmo però se nelle rotazioni della Virtus Bologna dovessimo vedere qualche seconda o terza linea avere tanti minuti a disposizione, il parquet della Segafredo Arena tra poco ci fornirà la sua risposta…



