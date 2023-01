Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video tv: Vitucci per andare in Coppa (basket A1)

DIRETTA SASSARI BRINDISI: HAPPY CASA PER LA FINAL EIGHT!

Sassari Brindisi, partita in diretta dal PalaSerradimigni, va in scena alle ore 19:30 di domenica 15 gennaio: nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 c’è un obiettivo importante che la Happy Casa può timbrare, vale a dire la Final Eight di Coppa Italia. Brindisi ha però perso in casa contro Varese, e per questo motivo non è padrona del suo destino: dovrà necessariamente dipendere dai risultati delle sue rivali e questo significa che per strappare il pass per Torino non sarebbe sufficiente una vittoria in terra sarda, anche se ovviamente resterebbe un bel colpo in termini generali.

Sassari invece in Coppa Italia non può più andare: nonostante il roboante successo di Reggio Emilia il Banco di Sardegna è già aritmeticamente escluso a causa della classifica avulsa con le rivali (la stessa Brindisi, poi Brescia e Scafati)., Piero Bucchi, grande ex questa sera, andrà comunque a caccia della vittoria per proseguire nel momento positivo e avvicinare idealmente i playoff, anche se poi mancherà tutto un girone. Nel frattempo aspettiamo che la diretta di Sassari Brindisi prenda il via, iniziando la nostra canonica analisi su quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dalla serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi sarà trasmessa su Eurosport, appuntamento dunque per i soli abbonati Sky che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Mentre attendiamo che la diretta di Sassari Brindisi cominci possiamo dire che, oltre al fatto che Bucchi sia un ex che la piazza pugliese non ha mai dimenticato (e questo nonostante le ottime cose fatte vedere da Frank Vitucci), per la Happy Casa andare a giocare la Coppa Italia sarebbe un ottimo traguardo, perché comunque rappresenterebbe un punto di orgoglio pur in una stagione nella quale le difficoltà non sono mancate, come già evidenziato dall’eliminazione al primo turno in Europe Cup e dal fatto che questa Brindisi non sia riuscita a replicare il passo che, almeno all’andata, aveva tenuto negli ultimi due campionati.

Per Sassari invece l’obiettivo della Final Eight è sfumato: certamente una delusione se consideriamo che la Dinamo ha aperto la stagione giocando la finale di Supercoppa, e che ancora una volta ha costruito un roster che nei piani della società avrebbe dovuto rimanere stabilmente nelle prime otto. Invece, nonostante l’eliminazione precoce dalla Champions League, Sassari in Serie A1 ha sofferto spesso e volentieri non riuscendo mai a trovare il passo per andare a prendersi il primo traguardo stagionale; i playoff comunque restano ampiamente alla portata, intanto vedremo se Bucchi darà un dispiacere alla squadra che ha portato in Serie A1 ormai oltre un decennio fa.











