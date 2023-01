Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv: una partita di lusso! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: SCARIOLO PER IL RISCATTO!

Virtus Bologna Venezia sarà in diretta alle ore 17:30 di domenica 15 gennaio: siamo alla Segafredo Arena, dove si gioca per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Nell’ultima di andata la Virtus Bologna, vada come vada, non può più laurearsi campione d’inverno: Milano e Tortona si affrontano oggi e dunque una delle due sarà comunque davanti alle V nere, che sabato scorso hanno perso a Casale Monferrato e nel turno precedente erano crollate in casa contro l’Olimpia. Due sconfitte consecutive quindi, con in più il ko interno subito dallo Zalgiris Kaunas in Eurolega: momento non facile per Sergio Scariolo.

La Reyer invece è in ripresa, come ha dimostrato schiantando Verona nel derby di settimana scorsa: già qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, adesso Venezia vuole chiaramente provare a migliorare la sua posizione nella griglia di Torino perché il rischio è quello di dover incrociare al primo turno proprio la Segafredo o l’Olimpia. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Venezia; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare la nostra consueta valutazione circa i temi principali che emergeranno dal pomeriggio.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia sarà trasmessa su DMAX, canale disponibile al numero 52 del digitale terrestre oppure – per gli abbonati – al 170 del decoder di Sky. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Venezia potrebbe anche essere presentata come una sfida tra due delle ex quattro sorelle: il periodo è durato poco, ma diciamo che pochissimi anni fa Segafredo e Reyer facevano parte del ristretto club delle corazzate insieme a Milano e Sassari. L’addio di Gianmarco Pozzecco ha tolto alla Dinamo questo status, ma anche Venezia tutto sommato non ha saputo tornare ai fasti dello scudetto vinto nel 2019; sono dunque rimaste le due note che si sono contese gli ultimi due campionati, la Reyer però è sempre lì e rimane squadra che nei playoff può sempre dire la sua, e che punta soprattutto a vincere l’Eurocup per arrivare finalmente in Eurolega.

La Virtus Bologna aveva avuto uno straordinario periodo in Europa, timbrando vittorie di tutto prestigio; poi ha calato la sua produzione, ma ci sta avere un momento di flessione in una stagione in cui gioca oggi la partita numero 36 (da settembre) e le cui somme si tireranno soltanto in primavera. Certo, aver già perso il primo posto al termine dell’andata significa che in semifinale di Coppa Italia ci sarà il fortissimo rischio di affrontare Milano o comunque una Tortona che l’ha battuta tre volte in un anno e mezzo, intanto Sergio Scariolo vuole provare a vincere questa sera e poi eventualmente si vedrà cosa succederà a Torino…











