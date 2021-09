DIRETTA BRUGES PSG/ Video streaming tv: Icardi e Mbappé decisivi nei precedenti

DIRETTA BRUGES PSG: I TESTA A TESTA

Bruges Psg sta per cominciare, ed è una partita che si giocherà per la terza volta: la seconda qui al Jan Breydel, per trovare gli incroci precedenti non dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo perchè si tratta della fase a gironi del 2019, un’edizione che poi a marzo si era interrotta per il lockdown ed era ripresa in agosto, consegnando ai transalpini la prima finale di sempre in questa competizione. Le due partite contro il Bruges avevano fatto registrare due vittorie a favore del Psg: paradossalmente era stata molto più contenuta quella casalinga, terminata 1-0 grazie al gol realizzato da Mauro Icardi al 21’ minuto. In Belgio invece il Bruges era stato letteralmente travolto: era fine ottobre, e ancora una volta era risultato determinante Mauro Icardi che aveva timbrato una doppietta.

Il pallone però se l’era portato a casa Kylian Mbappé che di gol ne aveva fatti 3; ricordiamo che all’epoca l’allenatore del Psg era ancora Thomas Tuchel, che avrebbe appunto raggiunto la finale di Champions League (persa contro il Bayern di Hans-Dieter Flick) ma poi all’inizio della stagione seguente sarebbe stato esonerato, a favore di Mauricio Pochettino. Alla fine, il tecnico argentino non ha nemmeno vinto la Ligue 1 mentre Tuchel si è vendicato, tornando in finale e questa volta potendo sollevare la coppa dalle grandi orecchie dopo la grande vittoria sul Manchester City, firmata da Kai Havertz. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRUGES PSG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bruges Psg sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 254 (è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio), e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

BRUGES PSG: ARRIVA L’ARMATA PARIS!

Bruges Psg, che viene diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre: al Jan Breydel Stadion la partita è valida per la prima giornata nel gruppo A di Champions League 2021-2022. Naturalmente è un giorno atteso da tanti, non solo i tifosi del Paris: la possibilità di esordio per Leo Messi e tutti gli altri acquisti estivi in Champions League, dopo averli visti (a scampoli, va detto) nelle prime uscite della Ligue 1. Il Psg ha fatto all in, non si può che definire così la campagna acquisti che ha portato tante stelle al Parco dei Principi; adesso sarà compito di Mauricio Pochettino provare a vincere la tanto agognata Champions con questa corazzata.

Il Bruges potrebbe rappresentare un buon banco di prova: una squadra che in passato, come tutto il calcio belga, ha avuto un momento di gloria ma poi ha vissuto una crisi che adesso lo porta a essere una mina vagante più che altro per un’eventuale discesa in Europa League, o per togliere punti nella corsa agli ottavi alle favorite. Aspettando che la diretta di Bruges Psg prenda il via, proviamo quindi a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES PSG

Il modulo con cui Philippe Clement affronta Bruges Psg è il 4-3-3: in porta c’è il veterano e ben conosciuto Mignolet, la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Nsoki e Mbamba mentre sugli esterni bassi sono destinati Clinton Mata e Sobol. A centrocampo comanda Balanta, giocatore che si è forse un po’ perso rispetto alle premesse; Vormer e Vanaken giocheranno come mezzali, a supporto di un tridente offensivo nel quale Bas Dost sarà titolare in mezzo, con De Ketelaere largo a destra e Lang che dovrebbe essere confermato a sinistra.

Il Psg sarà sicuramente senza Sergio Ramos, ma con Messi disponibile: dunque la Pulce potrebbe prendersi il posto di esterno destro nel tridente completato da Mbappé e Neymar, mentre alle spalle di questo devastante attacco giocherebbe Wijnaldum come mezzala, con Danilo Pereira e Gueye (o Ander Herrera) a equilibrare. Tutti subito? Possibile, sarà allora importante il lavoro anche della difesa con Marquinhos e Kimpembe centrali e due esterni che saranno Hakimi e Abdou Diallo; in porta Gigio Donnarumma se la gioca con Keylor Navas, al momento difficile capire chi sarà titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Bruges Psg: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i transalpini, con un valore di 1,22 volte la posta sul segno 2 per la loro vittoria. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 6,75 volte la vostra giocata mentre con il successo dei padroni di casa, eventualità per la quale puntare sul segno 1, la vincita ammonterebbe a 12,00 volte l’importo investito.

