Diretta Burgos Pinar Karsiyaka/ Streaming video tv, finale Champions League basket

DIRETTA BURGOS PINAR KARSIYAKA: FINALE!

Burgos Pinar Karsiyaka, in diretta dal Trade Union Sport Palace di Nizhny Novgorod, in Russia, si gioca alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 9 maggio 2021, e sarà la finale della Champions League di basket 2020-2021. La diretta di Burgos Pinar Karsiyaka dunque assegnerà la Coppa della più importante competizione Fiba per club, anche se sappiamo che i club più prestigiosi del basket europeo giocano l’Eurolega: in ogni caso, è un titolo di grande valore e di certo la possibilità di vincere la Champions League fa gola, a maggior ragione per due club di buon livello ma non così abituati a vincere come gli spagnoli del San Pablo Burgos e i turchi del Pinar Karsiyaka, che potrebbero toccare stasera il punto più alto delle rispettive storie – per gli spagnoli, un bis dell’anno scorso.

Il San Pablo Burgos nelle Final Eight in corso in Russia hanno già eliminato Hapoel Holon e Strasburgo, mentre il Pinar Karsiyaka ha avuto la meglio su Nymburk e Saragozza. Oggi Burgos Pinar Karsiyaka chi incoronerà come regina della Champions League di basket?

DIRETTA BURGOS PINAR KARSIYAKA: COME SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Burgos Pinar Karsiyaka, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa sui canali di Eurosport, che in ogni caso garantirà sicuramente la diretta streaming video della finale di Champions League di basket tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Per chi non fosse abbonato, il punto di riferimento principale sarà invece il sito Internet ufficiale della competizione, all’indirizzo http://www.championsleague.basketball/

DIRETTA BURGOS PINAR KARSIYAKA: IL CONTESTO (FINALE CHAMPIONS LEAGUE)

La diretta di Burgos Pinar Karsiyaka ci consente di ricordare il cammino di spagnoli e turchi verso questa finale della Champions League di basket. Il San Pablo Burgos nel girone della stagione regolare aveva affrontato Brindisi ed entrambe avevano passato quella fase eliminando i belgi del Filou Ostenda e i turchi del Darussafaka, poi nel girone dei playoff è arrivato secondo dietro i connazionali del Tenerife, eliminando i bosniaci dell’Igokea e i lettoni del VEF Riga, infine come abbiamo accennato alle Final Eight Burgos ha eliminato Hapoel Holon ai quarti e Strasburgo in semifinale. Il Pinar Karsiyaka invece in stagione regolare arrivò secondo alle spalle dei tedeschi del Brose Bamberg nel girone che comprendeva anche gli spagnoli del Bilbao e la nostra Fortitudo Bologna, tristemente ultima, secondo posto poi anche nel girone dei playoff dietro all’Hapoel Holon, eliminando però Brindisi oltre ai propri connazionali del Tofas. Infine, in questa Final Eight i turchi si sono imposti ai quarti su Nymburk e in semifinale contro Saragozza.

