Diretta Bursaspor Brescia/ Streaming video tv: si chiude in Turchia, Eurocup

DIRETTA BURSASPOR BRESCIA: ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI EUROCUP 2023

Bursaspor Brescia, in diretta naturalmente dal Tofas Spor Salonu della città turca di Bursa, si gioca alle ore 19.00 italiane di questa sera, martedì 28 marzo 2023, per la diciottesima e ultima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, infatti siamo ormai all’epilogo della lunga e affascinante stagione regolare della seconda Coppa europea di basket per importanza e valore tecnico. La Germani Brescia finora viaggia con un bilancio di otto vittorie e nove sconfitte, non esaltante ma comunque più che sufficiente per la qualificazione anticipata per gli ottavi dei finale. I padroni di casa del Frutti Extra Bursaspor sono invece a quota sette vittorie e dieci sconfitte, quindi alle spalle di Brescia ma a loro volta già certi della qualificazione.

La diretta di Bursaspor Brescia offre quindi alla Leonessa la possibilità per chiudere in bellezza il girone, toccando il 50% di vittorie. Non è un aspetto da trascurare, perché la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole con un tabellone tennistico. Più in alto si chiude, meno difficile dovrebbe essere l’incrocio con le squadre dell’altro girone: vincere può quindi essere ancora importante, che risposte ci darà la diretta di Bursaspor Brescia?

BURSASPOR BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bursaspor Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Bursaspor Brescia, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

DIRETTA BURSASPOR BRESCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Bursaspor Brescia, dobbiamo evidenziare adesso il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Germani Brescia, con notevoli alti e bassi che comunque hanno garantito il raggiungimento dell’obiettivo principale della qualificazione per gli ottavi – poi nell’eliminazione diretta tutto è possibile. La Leonessa infatti aveva vinto appena due delle prime sette partite, in seguito tuttavia è arrivata una striscia di tre vittorie consecutive, seguite da due rovesci consecutivi e poi da una successione di altre due vittorie e infine ancora due sconfitte e l’ultimo successo di settimana scorsa contro l’Olimpia Lubiana.

Di certo la partita di oggi potrebbe essere favorevole, perché il Frutti Extra Bursaspor occupa l’ottavo posto, l’ultimo utile per la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta. In casa però i turchi sono un ostacolo potenzialmente complicato, dal momento che il Bursaspor davanti al pubblico amico ha un bilancio di 5-3, a differenza del pessimo 2-7 in trasferta. Bisogna però dire che il Bursaspor deve molto a una buona partenza, perché nelle ultime dieci partite ne ha vinte solamente tre. Adesso però si va a cacciati una vittoria che potrebbe essere utile: siamo pronti a seguire con la massima attenzione ciò che succederà nella diretta di Bursaspor Brescia…

