Diretta Bursaspor Virtus Bologna/ Streaming video tv: riparte la Eurocup

DIRETTA BURSASPOR VIRTUS BOLOGNA: SCARIOLO, DEBUTTO IN EUROCAP

Bursaspor Virtus Bologna, in diretta dal Tofas Spor Salonu di Bursa (Turchia), si giocherà con palla a due alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, per la prima giornata del girone B di Eurocup 2021-2022, la Coppa di basket che comincia oggi la sua avventura anche per quanto riguarda questo secondo gruppo, che comprende la Virtus Bologna e pure Venezia. La diretta di Bursaspor Virtus Bologna vedrà dunque il debutto dei campioni d’Italia in carica, che sono tra le favorite per il successo finale e per conquistare in questo modo un posto nella prossima Eurolega.

Diretta/ Trento Badalona (risultato finale 56-86): ko netto in casa per l'Aquila!

Frutti Extra Bursaspor e Virtus Segafredo Bologna cominciano dunque stasera un cammino che sarà molto lungo anche solo nella stagione regolare: infatti la Eurocup ha cambiato format con il palese obiettivo di giocare quanto più possibile, chissà se questo si rivelerà alla lunga davvero un bene. In ogni caso, la nuova formula prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare, tutto questo per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale. Naturalmente però il piazzamento determinerà l’abbinamento con le squadre dell’altro girone, dunque arrivare più in alto possibile sarà comunque vantaggioso: Bursaspor Virtus Bologna ci dirà se la V Nera comincerà bene il suo cammino…

Diretta/ Unics Kazan Monaco (risultato finale 83-86): Eurocup agli ospiti!

DIRETTA BURSASPOR VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bursaspor Virtus Bologna sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA BURSASPOR VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Bursaspor Virtus Bologna, dobbiamo dire che le aspettative sono davvero alte per quanto riguarda la Virtus, già grande protagonista ma infine beffata l’anno scorso in Eurocup. Bologna infatti aveva stabilito un record di vittorie consecutive vincendo prima dieci partite su dieci nel girone della regular season (che era ai tempi composto da sei squadre), poi altre sei nel girone della Top 16, le due dei quarti di finale contro la Joventut Badalona ed infine gara-1 della semifinale contro i russi della Unics Kazan, una striscia di 19 vittorie che però servì a poco davanti alle due sconfitte contro i russi in gara-2 e nella decisiva gara-3 che sancì l’eliminazione della Virtus Bologna dalla Eurocup.

Diretta/ Monaco Unics Kazan (risultato finale 89-87): gara-1 è francese! (Eurocup)

Adesso ci si riprova, anche se il cammino sarà ancora più lungo dal momento che serviranno 18 partite già solo in regular season: il primo ostacolo è la trasferta in Turchia sul campo del Bursaspor, che a sua volta prese parte alla Eurocup nella passata stagione, ma venendo eliminata già nella prima fase a gironi con il quinto posto nel gruppo D, che era quello di Trento. L’obiettivo del Bursaspor sarà naturalmente quello di fare meglio, ma cominciare contro la Virtus Bologna non sarà affatto semplice…



© RIPRODUZIONE RISERVATA