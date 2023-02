Diretta Busto Arsizio Bergamo/ Streaming video tv, derby lombardo! (volley)

Busto Arsizio Bergamo, in diretta naturalmente dalla E-Work Arena della città bustocco, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 19 febbraio 2023, nel programma della diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il sesto turno del girone di ritorno, che ci terrà compagnia anche con questo intrigante derby lombardo tra le padrone di casa della E-Work Busto Arsizio e le cugine del Volley Bergamo 1991, un incontro molto delicato nella corsa ad un posto nei playoff a fine stagione.

La diretta di Busto Arsizio Bergamo ci offrirà infatti una partita decisamente intrigante, perché le padrone di casa bustocche hanno 25 punti in classifica e inseguono le bergamasche, che sono esattamente tre punti più in alto, a quota 28: in palio c’è un piazzamento nella griglia dei playoff, che naturalmente potrebbe infine arrivare per entrambe, ma oggi si potrebbe fare un notevole passo avanti. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Busto Arsizio Bergamo…

BUSTO ARSIZIO BERGAMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Bergamo sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Busto Arsizio Bergamo sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Busto Arsizio Bergamo potrebbe darci risposte davvero significativi circa il cammino in questa Serie A1 per le due compagini lombarde. La E-Work Busto Arsizio padrona di casa finora ha ottenuto otto vittorie e dieci sconfitte, con ben cinque incontri che sono terminati al tie-break (due vittorie e tre sconfitte): un cammino non esaltante ma comunque di buon livello, con una vittoria stasera la qualificazione per i playoff potrebbe avvicinarsi sensibilmente.

La diretta di Busto Arsizio Bergamo naturalmente potrebbe valere la svolta anche per le ospiti orobiche, perché il Volley Bergamo 1991 in caso di successo staccherebbe le cugine di Busto Arsizio di ben sei lunghezze in classifica. Il bilancio di Bergamo in questo campionato è finora in perfetto equilibrio, con nove vittorie e altrettante sconfitte, anche in questo caso con cinque partite finite al tie-break e sempre con due vittorie e tre sconfitte: sarà l’annuncio di una partita che potrebbe essere molto lunga? Ce lo dirà il campo…











