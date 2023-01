DIRETTA BUSTO ARSIZIO PERUGIA/ Video streaming Rai: la parola a Marco Musso

DIRETTA BUSTO ARSIZIO PERUGIA: PARLA MUSSO

Manca sempre meno alla diretta di Busto Arsizio Perugia, facciamo però un passo indietro a settimana scorsa per rileggere le dichiarazioni di Marco Musso, allenatore della E-Work Busto Arsizio, dopo la sconfitta sul campo della capolista Conegliano al termine di una prestazione comunque più che onorevole per le lombarde.

Dalle parole di Musso riportate sul sito societario si può cogliere infatti tutto sommato una certa soddisfazione, nei limiti del possibile dopo una sconfitta: “E’ stata una bella partita, intensa: abbiamo cercato di stare in campo più possibile, mettendo in campo il meglio di noi in tutti i fondamentali: non sempre ci siamo riusciti e con squadre forti come l’Imoco non te lo puoi concedere. Dobbiamo essere contenti di essere venuti qui a giocare la partita a viso aperto. Ripartiamo per la prossima settimana con fiducia e certezze che questa partita ci può dare: non possiamo mollare o fare meno di quanto fatto oggi perché rischia di diventare insufficiente. Complimenti a Conegliano perché per vincere ha dovuto giocare la sua partita con qualità e da grande squadra lo ha fatto. Quindi riteniamoci parzialmente soddisfatti e andiamo avanti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BUSTO ARSIZIO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di questa giornata di Serie A1 selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Busto Arsizio Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

OBIETTIVI DIVERSI

Busto Arsizio Perugia, in diretta dalla E-Work Arena naturalmente della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 21 gennaio 2023, perché si tratterà di un anticipo televisivo nel programma della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, torneo che è giunto al suo terzo turno del girone di ritorno. Inutile girarci attorno: basta un rapido sguardo alla classifica per capire che le posizioni di E-Work Busto Arsizio e Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono piuttosto differenti, ma in realtà sia per le lombarde sia per le umbre vincere sarebbe fondamentale per inseguire i rispettivi obiettivi.

La diretta di Busto Arsizio Perugia ci offrirà infatti una situazione di classifica che vede le padrone di casa lombarde attualmente ottave a quota 18 punti e di conseguenza all’inseguimento di un posto nei playoff, mentre le ospiti umbre hanno appena 9 punti e quindi devono lottare per la salvezza, anche se il successo di settimana scorsa contro Macerata è stata senza ombra di dubbio una boccata d’ossigeno per Perugia. Logicamente però Busto Arsizio partirà favorita questa sera, non soltanto per il fattore campo, almeno in attesa di ciò che potrà succedere nella diretta di Busto Arsizio Perugia…

DIRETTA BUSTO ARSIZIO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Busto Arsizio Perugia rivestirà una notevolissima importanza nella corsa verso i playoff per le bustocche o la salvezza per le umbre. Busto Arsizio naturalmente ha il dovere di approfittare di questo turno che sulla carta è evidentemente favorevole alle lombarde. La E-Work Busto Arsizio finora vanta sei vittorie e nove sconfitte su quindici partite, con due successi e altrettanti ko nelle quattro partite terminate ai playoff e ultimamente una alternanza tra vittorie e sconfitte a ogni giornata. Dopo il comprensibile ko contro Conegliano, oggi sarebbe fondamentale vincere…

Perugia invece ha tirato un sospiro di sollievo con la vittoria contro Macerata, ma naturalmente i numeri della Bartoccini-Fortinfissi restano decisamente critici. La terza vittoria in campionato, di cui ben due sono però arrivate solamente al quinto set, si accompagnano infatti a ben dodici sconfitte, di cui un paio hanno almeno portato il punto del tie-break. Naturalmente uscire con un risultato positivo dalla diretta di Busto Arsizio Perugia non sarà facile per le ospiti, ma se riuscisse l’impresa sarebbe davvero un allungo importante verso il traguardo della salvezza.











