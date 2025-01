DIRETTA BUSTO ARSIZIO CHIERI: PLAYOFF A UN PASSO!

Con la diretta Busto Arsizio Chieri vivremo una bella sfida che, alle ore 20:30 di mercoledì 15 gennaio, è valida per la 18^ giornata di volley Serie A1 2024-2025, quinto turno di ritorno e match che rappresenta una sfida diretta per i playoff, anche se possiamo ben dire che le due squadre siano vicine all’obiettivo. Oggi sono rispettivamente sesta e settima: hanno gli stessi punti (29) ma la Uyba ha giocato una partita in meno, Busto Arsizio dunque ha l’occasione, essendo alla E-Work Arena, di staccare Chieri e fare un passo forse decisivo verso la post season, addirittura le lombarde possono sognare di andare a prendere Milano al quarto posto.

Per Chieri è stata certamente deludente la sconfitta interna contro Perugia, che si sta giocando la salvezza: una battuta d’arresto non preventivata dalle piemontesi che forse stanno faticando più del previsto, ma in ogni caso visto il +11 sul nono posto (anche se con una partita in più rispetto a Pinerolo) per il momento sono assolutamente tranquille. Resta il fatto che la diretta Busto Arsizio Chieri è importante perché potrebbe lanciare una delle due squadre dandole maggiore tranquillità in vista del rush finale, adesso noi scopriremo quello che succederà sul taraflex della E-Work Arena tra qualche ora in questo incrocio molto delicato.

COME VEDERE LA DIRETTA BUSTO ARSIZIO CHIERI IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere in tv alla diretta Busto Arsizio Chieri non dovrete fare altro che rivolgervi alla televisione di stato: la partita di volley Serie A1 sarà infatti trasmessa in chiaro e nello specifico su Rai Sport, canale che come sempre trovate al numero 58 del digitale terrestre e che vi permetterà di seguire il match senza costi aggiuntivi anche in diretta streaming video, tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Come modalità alternativa ci sarà il portale Volleyballworld.com, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA BUSTO ARSIZIO CHIERI SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CHIERI: CACCIA AL QUINTO POSTO

La diretta Busto Arsizio Chieri, volendo analizzare a fondo il contesto della classifica di Serie A1, rappresenta nei fatti la possibilità di chiudere la regular season al quinto posto: la distanza rispetto a Milano non è ampia ma il Vero Volley ha comunque un’altra spinta e comunque deve recuperare una partita rispetto alla Fenera, è molto più realistico pensare di andare a riprendere Bergamo che è ad un solo punto di distanza e, in termini di match secchi, ha perso una volta in più delle due compagini che si affrontano questa sera alla E-Work Arena, dunque l’obiettivo rimane quello pur se per il momento cambierebbe poco rispetto alla difficoltà del primo turno dei playoff.

Certo qualcuno potrebbe dire che in questa stagione Milano sta facendo peggio mentre Novara sembra tornata grande, la realtà dei fatti è che, almeno per il momento, tra le quattro corazzate del nostro campionato e il resto del gruppo c’è ancora parecchia distanza, dunque arrivare quinti o sesti (o settimi, naturalmente) in questo momento cambierebbe ben poco e forse l’unica squadra davvero da evitare è Conegliano, da questo punto di vista sia Busto Arsizio che Chieri devono stare attente al possibile ritorno di Vallefoglia che a oggi rimane comunque staccata. Tra poco dunque vivremo la diretta Busto Arsizio Chieri e vedremo a chi andrà la vittoria.