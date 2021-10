Diretta Busto Arsizio Monza/ Streaming video Rai: derby al debutto! (Volley Serie A1)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA: CHE DERBY AL PRIMO TURNO!

Busto Arsizio Monza, diretta dagli arbitri Piana e Boris, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 9 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Dopo un’estate infocata per il volley italiano sotto i colori azzurri, ecco che sono ora i club del primo campionato per club a prendere la scena e per il primo turno della Serie A1 con la diretta tra Busto Arsizio e Monza ci si para davanti un match veramente interessante. A pesare non solo il debutto e il clima da derby lombardo: siamo infatti ben curiosi di rivedere due dei club che più potrebbero sorprenderci in questa stagione appena agli inizi.

La Vero Volley dopo quanto occorso l’anno scorso (con anche una Coppa Cev in bacheca) sole confermarsi come vera outsider del campionato, mentre le farfalle hanno da vendicare una annata ben deludente, piena di alti e bassi e dove di fatto non si è concluso molto. Per entrambi oggi iniziare al meglio sarà comunque fondamentale: chissà che succederà per la diretta tra Busto Arsizio e Monza.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Monza sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolleyfemminile.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA: IL CONTESTO

Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Busto Arsizio e Monza, bella sfida che apre la prima giornata della Serie A1: in campo come abbiamo detto, due squadre da tenere ben d’occhio, dalle alte ambizioni e che pure durante l’estate hanno parzialmente cambiato volto. Ricordiamo allora che le farfalle si ancora affidate a Marco Musso, ma durante il mercato estivo hanno perso un elemento prezioso come è Alessia Gennari, campionessa d’Europa: al suo posto però la dirigenza ha chiamato a se Lucia Bosetti, come pure Zannoni, arrivata per sostituire Leonardi che ha appeso le ginocchiere al chiodo.

Pure ha modificato il suo undici Monza, che durante il mercato ha portato in Brianza proprio la stessa Gennari. Ma non solo: Gaspari pure ha fatto arrivate nello spogliatoio della Vervolley due elementi di grande valore come sono l’opposta Stysiak e la serba Mihajlovic, bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Sulla carta la formazione brianzola pare davvero ben apparecchiata per disputare una stagione da urlo ma Busto Arsizio non sarà certo a guardare, fin dal match di questa sera.



