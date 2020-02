Diretta Busto Arsizio Monza/ Streaming video Rai: per la finale di Coppa Italia

Busto Arsizio Monza, in diretta dal PalaYamamay di Busto Arsizio, sarà la sfida in programma oggi, sabato 1 febbraio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Semifinale di Coppa Italia di volley femminile, le bustocche di Stefano Lavarini sono approdate alla final four della competizione dopo aver letteralmente asfaltato le fiorentine de Il Bisonte, in un match dei quarti di finale che ha vissuto un sussulto solo nel secondo set, con la supremazia delle Farfalle mai in discussione, trascinate dalle giocate di Karsta Lowe, sempre implacabile mancina, e di Haleigh Washington. Dal 2012 Busto Arsizio non conquista il titolo e ora chiederà strada a una Saugella Monza guidata in panchina da un ex, Carlo Parisi, che contro Novara ha visto le sue ragazze disputare un match a due marce, con Isabella Di Iulio e la talentuosa americana Kathryn Plummer che hanno permesso di cambiare radicalmente il corso della partita. Novara non è riuscita a trovare contromisure ed è arrivata una pioggia di punti che ha permesso a Monza di andare a giocarsi la semifinale, con Meijners, Heyrman e Orthmann che sono arrivate tutte in doppia cifra a livello realizzativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Busto Arsizio Monza sarà trasmessa dalla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: i canali sono come sempre Rai Sport e Rai Sport + ai numeri 57 e 58 del vostro televisore, disponibili anche in alta definizione e con la possibilità, fornita dalla stessa emittente, di seguire questa partita in diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi, con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il sito ufficiale www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA: IL CONTESTO

Alla vigilia della diretta tra Busto Arsizio e Monza, certo ci pare molto complicato fissare un pronostico netto, specie per uno scontro diretto come quello che si accenderà questa sera. Pure se controlliamo quando accaduto nei quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile, occorso solo lo scorso giovedì, non possiamo non vedere le farfalle appena favorite. La squadra di Lavarini in stagione ha mostrato anche in campionato, una grande fermezza e concentrazione anche nei momenti più complicati della stagione. Inoltre non dimentichiamo che le farfalle oggi avranno tutto il favore del palazzetto, comunque “sportivamente” ostile a Monza, rivale anche dal punto di vista territoriale. In ogni caso, visto il valore dell’avversario (che solo nella scorsa stagione ha vinto la Challenge Cup), e la posta in pallio, Busto Arsizio non può scendere in campo con leggerezza: ci attenderà uno scotnro quanto mai brillante e ricco di colpi di scena.





© RIPRODUZIONE RISERVATA