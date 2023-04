DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA/ Video streaming Rai: la bella storia del derby lombardo

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Busto Arsizio Monza ci presenta ben 21 precedenti: di questi, 14 sono stati vinti dalla E-Work che dunque comanda il bilancio con il 66,7% di sfide portate a casa. Sono 7 le affermazioni di Monza, che ha impiegato un po’ di tempo per diventare una corazzata e si è affacciata in Serie A1 in un momento in cui invece Busto Arsizio era tra le grandi favorite; inoltre, vale la pena notare che le farfalle sono 9-1 quando hanno affrontato il Vero Volley sul proprio parquet, un dato incredibile. L’unica sconfitta casalinga per Busto Arsizio è arrivata nel 2018, in un contesto importante: era gara-1 dei quarti di finale playoff. Monza aveva fatto il colpo grosso, ma poi la E-Work aveva vinto gara-2 in Brianza e si era imposta anche nella decisiva partita per l’accesso alla semifinale.

Tra l’altro Busto Arsizio Monza è stata una serie di post season anche l’anno precedente (ottavi di finale, 2-0 in favore delle farfalle) e nel 2019, sempre per i quarti: in questo caso, dopo il successo di Busto Arsizio al tie break di gara-1, Monza ha avuto la possibilità di giocare le due partite seguenti a domicilio e le ha vinte entrambe, passando il turno. Nel 2020 invece Busto Arsizio ha dominato (3-0) la semifinale di Coppa Italia, ultimo incrocio tra le due squadre che non riguardasse la regular season di Serie A1. Forse, a breve ne arriveranno altri… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Monza è disponibile sulla televisione di stato: l’appuntamento per questa partita di volley femminile è infatti in chiaro per tutti su Rai Sport (numero 57 del vostro telecomando) con la consueta possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play oppure installandone la relativa app. Ricordiamo poi che tutte le partite di Serie A1 sono fornite dal portale Volleyballworld,net, anche qui con visione in mobilità: per accedere al servizio tuttavia dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BUSTO ARSIZIO MONZA SU RAIPLAY

ANTIPASTO DI PLAYOFF?

Busto Arsizio Monza, che sarà in diretta dalla E-Work Arena alle ore 20:30 di sabato 8 aprile, va in scena per la 26^ e ultima giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Squadre già proiettate ai playoff, e che si potrebbero incrociare anche nel primo turno: attualmente no, ma la Vero Volley potrebbe ancora andare a prendersi il secondo posto in classifica (sarà comunque molto difficile) e la stessa Yamamay invece può salire in sesta posizione, cosa che almeno sulla carta parrebbe più “immediata” ma non per questo scontata (anzi).

Dunque, la diretta di Busto Arsizio Monza ci potrebbe presentare un reale antipasto di quello che poi eventualmente vedremmo nei quarti di finale dei playoff; quel che conta è che entrambe le squadre in campo stasera sono già qualificate, quindi inevitabilmente giocheranno questa partita come una sorta di preparazione al primo turno per arrivare pronte dal punto di vista psicologico e della condizione fisica. Manca sempre meno alla diretta di Busto Arsizio Monza, aspettando che si giochi tracciamo qualche tema interessante sul match.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Busto Arsizio Monza come detto la Vero Volley insegue virtualmente il secondo posto in classifica: i punti da recuperare a Scandicci sono 3 e la doppia sfida diretta è totalmente in parità (entrambe le squadre hanno vinto al tie break in trasferta), quindi a contare sarà il numero di vittorie o se non altro il quoziente set, che in questo momento sorride leggermente alla Savino del Bene che è impegnata nel derby contro Firenze, una squadra già fuori dai playoff e dunque senza motivazioni particolari se non quella del match in sé, molto sentito.

Dunque possiamo dire che difficilmente Monza riuscirà a centrare il secondo posto, ma anche che presumibilmente cambierà poco: ci sarà comunque il fattore campo a disposizione e, che si affronti poi Busto Arsizio oppure Casalmaggiore (più complicata l’opzione Bergamo), la Vero Volley che punta allo scudetto non può certamente permettersi di fare calcoli e temere un’avversaria piuttosto che un’altra. Anche per la Yamamay vale comunque lo stesso discorso: Busto Arsizio sa che giocare contro Monza o Scandicci non sarebbe troppo differente, le farfalle daranno tutto e poi si vedrà quale sarà l’esito del campo…











