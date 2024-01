DIRETTA/ Busto Arsizio Roma (risultato 0-0) video streaming tv: in campo si gioca! (oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO ROMA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Busto Arsizio Roma, una partita molto delicata dal momento che le lombarde arrivano da tre sconfitte consecutive e le capitoline addirittura da quattro ko di fila. All’andata fu un match emozionante, vinto per 3-2 da Roma, ma adesso entrambe le formazioni hanno estremo bisogno di spezzare la serie negativa, che per Busto Arsizio a dire il vero è stata motivata anche dal tris consecutivo contro le big che ci rappresentano anche in Champions League. Così Martina Bracchi ha voluto sottolineare l’importanza della sfida di oggi per tornare al successo.

“Nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di poterci confrontare anche con le più grandi, almeno a tratti. Roma è una squadra più alla nostra portata, ma ci ricordiamo la gara dell’andata: non sarà semplice, ma proveremo a conquistare i punti che ci servono”, si legge sul sito Internet ufficiale della Uyba Volley Busto Arsizio nell’articolo di presentazione di questa partita. Adesso però è finalmente giunto il momento di far parlare il campo e le gesta delle protagoniste: cediamo spazio alla diretta di Busto Arsizio Roma! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Roma sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Busto Arsizio Roma, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

BUSTO ARSIZIO ROMA: TRA SOGNO E INCUBO

Busto Arsizio Roma, in diretta dalla E-Work Arena naturalmente di Busto Arsizio, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 14 gennaio 2024, perché sarà una partita in programma per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, cioè il terzo turno del girone di ritorno. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Busto Arsizio Roma metterà in palio una posta molto alta, perché entrambe le squadre possono ancora sognare, ma devono pure stare molto attente anche a ciò che succede alle loro spalle.

Questo è particolarmente vero per le padrone di casa della Uyba Volley Busto Arsizio, che avendo solo 14 punti in classifica si ritrovano in una posizione potenzialmente delicata, ma puntano a sfruttare il fattore campo per allungare sulla coda e quasi raggiungere l’Aeroitalia Smi Roma, che troviamo a quota 18 punti. Di conseguenza, per le capitoline la trasferta lombarda ha come obiettivo una vittoria che invece per Roma significherebbe tranquillità praticamente definitiva e anzi una candidatura forte per un posto ai playoff. Siamo quindi davanti a una sorta di bivio: che cosa succederà nella diretta di Busto Arsizio Roma?

DIRETTA BUSTO ARSIZIO ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Busto Arsizio Roma, possiamo quindi descrivere una sorta di spareggio, nel quale una vittoria potrebbe spalancare orizzonti rosei ma una sconfitta potrebbe invece causare grossi guai – naturalmente Roma, che ha 4 punti in più, strizza l’occhio all’ipotesi più positiva, mentre una sconfitta sarebbe evidentemente un problema soprattutto per Busto Arsizio. D’altronde per le lombarde finora ci sono state solamente quattro vittorie, mentre i successi sono sei per le capitoline nelle precedenti quindici giornate di questa Serie A1.

La Uyba Volley Busto Arsizio arriva da tre sconfitte consecutive, subite però contro Conegliano, Milano e Scandicci, quindi il calendario non ha aiutato di recente. Prima c’era stata una fase decisamente più favorevole, cioè un doppio turno casalingo con altrettante vittorie contro Bergamo e Trento, sarebbe prezioso riannodare il filo di quel discorso. Si può dire qualcosa di molto simile per l’Aeroitalia Smi Roma, che arriva infatti da ben quattro sconfitte consecutive e quindi ha bisogna di rilanciarsi per migliorare una classifica che fino a un mese fa autorizzava obiettivi più audaci. La diretta di Busto Arsizio Roma saprà regalarci qualche colpo di scena?











