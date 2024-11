DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Cagliari Atalanta Primavera possiamo raccontare una partita con una buona tradizione, gara disputata davvero tante volte nel corso della storia e che negli ultimi tempi è stata soprattutto appannaggio della Dea. L’Atalanta infatti è stata in grado di vincere sette volte nelle ultime dieci gare, lasciando al Cagliari tre successi tra cui però il 3-1 dello scorso aprile, con i gol di Ismael Konate, Matteo Marini e Roberto Malfitano a ribaltare il vantaggio orobico di Candas Fiogbe, qui all’Asseminello. Tra questi successi nerazzurri ne troviamo anche uno ai rigori negli ottavi di Coppa Italia Primavera, tre anni fa; spettacolare invece l’ultima vittoria dell’Atalanta in trasferta.

Era l’aprile 2022: al doppio vantaggio orobico dopo 22 minuti, con Andrea Oliveri e Alassane Sidibe, il Cagliari aveva risposto all’inizio del secondo tempo con Jacopo Desogus ma pochi secondi dopo Oliveri aveva fatto 1-3. Non era finita: in nove minuti Desogus e Steve Yanken avevano pareggiato, ma Guillaume Renault al minuto 89 aveva vinto la partita per l’Atalanta. Cosa succederà oggi all’Asseminello? Stiamo per scoprirlo insieme: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, è tempo di valutare le forze in campo nella diretta Cagliari Atalanta Primavera che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TV CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Cagliari Atalanta Primavera, dovrete semplicemente recarvi al canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia che trasmetterà l’incontro in chiaro. Stesso discorso vale per la diretta streaming, visibile sull’app.

ROSSOBLU IN CRESCITA

Due squadre che non hanno iniziato male, anche se c’è sempre ampio margine per migliorare. La diretta Cagliari Atalanta Primavera andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 11:00 e vede sfidarsi club della parte destra della classifica.

I rossoblu, dopo un inizio shock da quattro sconfitte in cinque partite, erano riusciti a riprendersi mettendo in fila cinque risultati utili ovvero i successi con Empoli, Sassuolo e Genoa più i pareggi contro Cesena e Lazio. Nell’ultimo turno però è arrivato il ko col Milan ad interrompere la striscia.

L’Atalanta al contrario era rimasta imbattuta quattro volte nelle prime cinque giornate, a patto del 2-1 con la Cremonese, per poi crollare man mano: tre pareggi contro Monza, Cesena e Verona più le sconfitte con Torino, Genoa e Roma tutte in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA

Guardiamo assieme le probabili formazioni Cagliari Atalanta Primavera per avere un’idea di chi potranno essere i ventidue protagonisti di questo incontro. I sardi giocheranno con il 3-5-2 con Iliev in porta, difeso da Soldati, Cogoni e Arba. Agiranno da esterni Simonetta e Grandi con Marcolini e Balde mezzali più Liteta regista. Davanti Bolzan-Vinciguerra.

Replica l’Atalanta che invece si disporrà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali fissa la presenza di Pardel, protetta qualche metro più avanti dalla retroguardia composta da Tavanti, Obri e Armstrong. Ghezzi a destra, Simonetto a sinistra e coppia centrale Mencaraglia e Mensah. In attacco Foibe, dietro Bonanomi e Riccio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA

È il momento di analizzare le quote per le scommesse Cagliari Atalanta Primavera. Ad avere i favori del pronostico sono gli isolani a 2.45, leggermente sotto i 2.55 dei nerazzurri. Il segno X del pareggio invece si trova a 3.50.

Per quanto riguarda la reti, il Gol si può giocare a 1.55 mentre il No Gol a 2.20. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.70 e 2.05.