Diretta/ Cagliari Bologna, streaming video e tv. Semplici vuole il bis (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA: SARDI PER IL BIS

Cagliari Bologna, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Semplici vuole il bis dopo aver esordito con una vittoria importante sulla panchina del Cagliari: l’ex tecnico della Spal è arrivato in una situazione difficilissima per i sardi, con la sconfitta interna contro il Torino che ha reso drammatica la situazione di classifica. In casa del Crotone, in un primo spareggio salvezza contro l’ultima in classifica della Serie A, è arrivata una vittoria che ha interrotto innanzitutto il lunghissimo digiuno dal successo. Cagliari tornato ora a -2 dal quartultimo posto, seppur con una partita in più giocata rispetto al Torino, e ora cercherà un ulteriore salto contro un Bologna galvanizzato dall‘ultimo successo contro la Lazio. Nonostante il pronostico non fosse favorevole i felsinei hanno colpito vincendo 2-0 e ottenendo il loro quarto risultato utile consecutivo, risalendo fino all’undicesima posizione in classifica, a quota 28 punti a braccetto con l’Udinese.

CAGLIARI BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Bologna presso la Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Duncan, Nainggolan, Marin, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cagliari e Bologna, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

