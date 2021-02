Video/ Bologna Lazio (2-0): highlights e gol. E’ crisi biancoceleste? (Serie A)

Brutto KO per la formazione di Inzaghi nella trasferta emiliana della 24^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Bologna Lazio, per i biancocelesti ieri è stato sonoro KO col risultato di 2-0 e seconda sconfitta di fila, dopo pure quella subita in coppa col Bayern monaco. Venendo alle azioni salienti della partita occorsa al Dall’Ara possiamo dire che al via è subito pressing da parte dei biancocelesti: i felsinei reagiscono in maniera compatta e subito è gran ritmo in campo. Al 11’ ecco la prima azione da gol con Milinkovic Savic che prova impensierire Skorupski, andando però a colpire il palo: è poi cinque minuti dopo che arriva nuova chance di vantaggio per la Lazio con il calcio di rigore concesso (fallo di Domininguez) e purtroppo non centrato da Ciro Immobile. Ancora due minuti ed ecco che il risultato si sblocca, per mano di Bologna: sfruttando un errore della difesa avversaria, sulla respinta di Reina, Mbaye pallone tra i piedi e a porta sguarnita infrange lo specchio laziale. La formazione di Inzaghi. Sotto di un gol accusa il colpo e lascia al Bologna il dominio del campo come del pallone: è solo nel finale che i biancocelesti provano ad alzare la testa, ma la reazione non è certo delle piò efficaci.

Dopo l’intervallo è sempre la squadra rossoblu a dominare al Dall’Ara: al 57’ è poi chance di gol rossoblu con Svanberg e tempo pochi minuti è effettivamente rete per gli emiliani con Sansone, che ben sfrutta l’assist di Barrow e mette la firma sul 2-0. Per la Lazio è dunque buio profondo: i biancocelesti fatica a creare gioco mentre per i felsinei è davvero prestazione di gran peso al Dall’Ara. Arriviamo al triplice fischio finale e sulla cambia sul tabellino del punteggio: il Bologna batte la Lazio 2-0, e per i biancocelesti pare l’inizio di una vera a propria crisi.

IL TABELLINO

BOLOGNA LAZIO 2-0 (1-O PT)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (75′ Poli), Svanberg (74′ Schouten); Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (78′ Vignato); Barrow (83′ Palacio). A disp: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Juwara. All.: Sinisa Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (65′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (46′ Lulic), Milinkovic, Leiva (65′ Cataldi), Luis Alberto (76′ Caicedo), Marusic; Correa, Immobile (65′ Muriqi). A disp: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Akpa Akpro, Fares. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Piero Giacomelli (Trieste)

Marcatori: 19′ Mbaye (B), 64′ Sansone (B)

Ammoniti: Danilo (B) Patric, Hoedt (L)

Note: al 17′ Immobile ( L) sbaglia un calcio di rigore.

VIDEO BOLOGNA LAZIO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA