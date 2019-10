Video/ Torino Cagliari (1-1): highlights e gol. Un punto a testa all’Olimpico

Il video di Torino Cagliari ci racconta una gara terminata col risultato finale di 1-1 dove forse sarebbero stati gli ospiti a meritare qualcosina di più. Nandez ha sbloccato la partita al minuto 40, dimostrando di essere giocatore importante anche sotto porta. Nella ripresa è stata decisiva la mossa di Walter Mazzarri che ha inserito in campo Simone Zaza al posto di Iago Falque. L’attaccante lucano ex Juventus ha segnato al minuto 69 la rete del pari che non toglie comunque i granata da una situazione di classifica ancora molto complicata. Tra i migliori non può non essere citata la prestazione di Giovanni Simeone che non ha segnato però si è sacrificato per i suoi, correndo e fornendo a Nandez l’assist per la rete del momentaneo 0-1.

LE DICHIARAZIONI

Il video di Torino Cagliari ci porta ad affrontare quelle che sono le dichiarazioni del post partita. Rolando Maran è decisamente soddisfatto dalla prova dei suoi. A Radio Rai 1 ha specificato: “Per come è stata giocata la gara e dopo il pareggio, mentre cercavamo di vincerla, mi ha fatto piacere la nostra mentalità. Portiamo a casa un risultato importante su un campo molto complicato. Non stiamo facendo i conti, stiamo cercando solo di migliorare giorno dopo giorno. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non siamo riusciti a fare tre punti nonostante questo non posso rimproverare nulla ai nostri ragazzi. Ci godiamo questo momento. Questa dovrà essere sempre la nostra identità. Europa League? Alzare l’asticella significa diventare più bravi e cercare di non lasciare nulla di intentato“.

IL TABELLINO

Marcatori: pt 40′ Nandez (C); st 24′ Zaza (T)

Ammoniti: pt 20′ Mazzarri (T); st 11′ Nainggolan (C); st 23′ Ansaldi (T); st 28′ Ceppitelli; st 33′ Cigarini (C); st 45+1′ Rincon (T)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (st 14′ Verdi); De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (st 34′ Laxalt); Falque (st 1′ Zaza), Ansaldi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Edera, Millico, Meite, Bremer. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli (st 37′ Klavan), Pellegrini; Nandez (st 30′ Castro), Cigarini, Ionita; Nainggolan (st 35′ Rog); Simeone, Joao Pedro. A disp. Rafael, Resti, Pinna, Mattiello, Cerri, Birsa, Oliva, Deiola, Walukiewicz. All. Maran.

